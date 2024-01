Szoboszlai haza is üzent, Klopp majdnem megfeledkezett Szalah-ról

Monsters. Azaz szörnyetegek. Egy szív kíséretében csupán ennyit posztolt az X-en a Liverpool győzelme után. A Vörösök kevésbé várt, így önbizalomnövelő, 2-0-s sikert arattak az esélyesebbnek tartott Arsenal vendégeként.

Szoboszlai sérülés miatt nem játszott, s kijelenthetjük, szerdán az újabb kupameccsen sem fog a Fulham ellen ezúttal a Ligakupában. Szoboszlai Dominik ugyanis azt is megüzente, hétfőn Magyarországra utazik villámlátogatásra, s keddnél hamarabb nem tud visszautazni Liverpoolba.

Szoboszlai az Év sportolójának járó díjért ugrik haza?

Egy sérülés sosem tud jókor jönni, de ha egészséges lenne, a Liverpool aligha engedné el az egyik kulcsemberét. Pedig Szoboszlai fontos esemény előtt áll, hétfő este a sportgálán valószínűleg ő veszi át az Év sportolójának járó trófeát. Mi több, várhatóan a magyar labdarúgó-válogatott lesz az év csapata, s csapatkapitányként ez a trófea is először az ő kezébe kerül.

Jürgen Klopp a sok hiányzó miatt különösen örül a Liverpool győzelmének. – Wataru Endo nem volt velünk ma este, Szoboszlai Dominik nem volt velünk ma este, Andy Robertson nem volt velünk ma este, Kosztasz Cimikasz nem volt velünk ma este, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic nem volt velünk ma este, Joel Matip nem volt velünk ma este – sorolta Klopp a hiányzókat a sajtótájékoztatón.

Vajon miért feledkezett meg Klopp Szalah-ról?

Csak emlékeztetőül, a Liverpool az alábbi csapattal győzte le az Arsenalt: Alisson – Alexander-Arnold, I. Konaté, Quansah, Joe Gomez – H. Elliott (C. Bradley, 75.), Mac Allister (Gravenberch, 59.), Curtis Jones (B. Clark, 75.) – Gakpo (Diogo Jota, 59.), Darwin Núnez, Luis Díaz.

Klopp is érezhette, valami nem stimmel, hiányos a lista, de csak akkor eszmélt, amikor rákérdeztek Virgil Van Dijk távollétére, megemlítve, hogy Ibrahima Konate és Jarell Quansah milyen jól megértette egymást középhátvédként. Kloppnak akkor ugrott be, hogy Van Dijk mellett még Szalah is hiányzik.

Klopp Alexander-Arnold teljesítményét külön is kiemelte az Arsenal elleni siker után. Forrás: Facebook/Liverpool FC

A Liverpool trénere elsősorban Trent Alexander-Arnold teljesítményétől volt elalélva, aki igazi vezérré lépett elő. – Szuper boldog vagyok – mondta Jürgen Klopp elégedetten, ám szerinte a Premier League-re nézve nincs értelme következtetéseket levonni az Arsenal elleni meccsből.

Újabb Szoboszlai–Kerkez-találkozó a láthatáron

Szerdán tehát a Fulham ellen játszik a Liverpool a Ligakupában, aztán jön tizenegy nap pihenő, a bajnokságban január 21-én következik a Bournemouth elleni meccs. Reméljük, egy újabb Szoboszlai Dominik–Kerkez Milos-találkozó jön létre. Azaz Szoboszlai addigra felépül, és Kerkez is helyet kap a dél-angliai csapatban.

Klopp sajtótájékoztatója:

Borítókép: Jürgen Klopp öleli magához Luíz Diazt, de az egész csapattal elégedett volt (Forrás: Facebook/Liverpool FC)