A magyar légió egy tagja megörvendeztette Marco Rossit a múlt héten

Ciprusról jó hírt kapott szövetségi kapitány, ugyanis a hét elején az utóbbi hetekben az Omonia Nicosiánál elfelejtett kezdett, sőt, végig is játszotta az AEL Limasszol ellen 3-1-re megnyert mérkőzést. Nem okozhatott csalódást, mert vasárnap az Arisz otthonában tagja volt a kezdőcsapatnak, megint végig a pályán volt, és az Omonia 2-0-ra kikapott. Varga Kevin régóta nem tagja a válogatott keretnek, most sem tett lépést felé, ugyanis csak a kispadról nézhette végig, ahogyan a társai az Apollónban hazai pályán 2-2-t játszottak az APOEL-lel, majd vasárnap a 91. percben állt be, amikor a csapata 3-1-re legyőzte idegenben az AEL Limasszolt. Gyurcsó Ádám a harmadik magyar Cipruson, ő szerdán 62 percet kapott az AEK Larnacában, amely 0-0-ra végzett az Othellosz Athineu stadionjában.

Koszta Márk gólja csak szépségtapasznak volt jó Forrás: Facebook/Maccabi Bnei Raina

Koszta Márk sincs Marco Rossi jelöltjei között, pedig a múlt héten ő volt a magyar légió egyedüli gólszerzője: az izraeli Maccabi Bnei Raina tagjaként a 75. percben beállva csapata becsületgólját szerezte a Netanya ellen, amely 3-1-re győzött Kosztáék otthonában. Ennek ellenére vasárnap a kispadon ragadt, amikor a csapata idegenben is kikapott, ezúttal 4-2-re a Hapoel Beer Shevától. A török élvonalban a Rizespor a kispadon „felejtett” Mocsi Attila nélkül győzte le 2-0-ra a Hataysport. A francia élvonalban szereplő Le Havre a kupában a 32 közé jutásért a Caen csapatát fogadta és győzte le 2-1-re, Loic Nego a 73. perctől lehetett aktív részese a továbbjutásnak.