Legnagyobb sztárja sodorja nehéz helyzetbe a Liverpoolt

Nem túlzás azt állítani, hogy a Liverpool a várakozásokon felül teljesít ebben az idényben. Az nem jelent meglepetést, hogy Jürgen Klopp csapata megnyerte a csoportját az Európa-ligában, illetve hogy a ligakupában bejutott a legjobb négy közé, arra viszont talán kevesen fogadtak volna, hogy az év végén vezetik majd a Premier League-t a Vörösök. Pedig jelenleg ez a helyzet, és a Liverpool sikereihez – ahogy 2017-es megérkezése óta minden évben – Mohamed Szalah nagyban hozzájárult.

Szalah mellett Endo is kihagy néhány Liverpool-meccset Fotó: AFP/Adrian Dennis

A PL háromszoros aranycipőse ebben az idényben is termeli a gólokat. Erling Haaland (14) után ő (12) talált be a legtöbbször, ráadásul Szalah hét gólpasszt is kiosztott – a legtöbbet a ligában. A gólérzékenységén kívül az egyiptomi szélsőnek az is nagy erénye, hogy szinte sosem sérült, így eddigi liverpooli pályafutása során csak elvétve fordult elő, hogy Jürgen Klopp emiatt nem számíthatott a szolgálataira.

Ennek ellenére januárban többször előfordult, hogy Szalah kihagyott néhány Liverpool-meccset, ugyanis az egyiptomi válogatottnak is oszlopos tagja, csapatkapitánya, így természetesen az Afrikai Nemzetek Kupáján mindig számítanak rá. Ez most sem lesz másképp, a január 13-án kezdődő elefántcsontparti tornán is ott lesz, így a klubjában legalább négy, de akár nyolc tétmérkőzésről is hiányozhat Szalah. Ugyanez igaz Wataru Endóra is, aki a japán válogatottal az Ázsia-kupán szerepel a következő időszakban.