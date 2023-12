Szoboszlai és Haaland is kimaradt a PL őszi álomcsapatából

Tizenkilenc forduló, azaz a Premier League 2022–23-as idényének fele eltelt, ennek kapcsán az Opta saját statisztikái alapján összeállította az angol élvonal őszi álomcsapatát. Olyan futballistákat vettek számításba, akik legalább ezer percet játszottak a bajnokság eddigi szakaszában, posztonként a legjobb mutatókkal rendelkező játékosokat választották ki. A játékperceit tekintve (1531) neve is ott volt a jelöltek listáján, az álomcsapatba viszont nem került be.

Az Opta statisztikái alapján Szoboszlai mellett Haaland sem tartozik az ősz legjobbjai közé Fotó: AFP/Darren Staples

De nem a Liverpool magyar középpályása az egyetlen neves hiányzó. A PL előző kiírásának gólkirálya, jelenleg is legeredményesebb Erling Haaland is kimaradt, ahogy a legtöbb kanadai pontot összehozó Mohamed Szalah is. A féltávnál első liverpooliakat két játékos, Alisson Becker és Virgil van Dijk képviseli, míg a második Arsenalt és a címvédő, jelenleg negyedik Manchester Cityt három-három.

Íme a Premier League őszi álomcsapata az Opta statisztikái alapján (a bajnokságban leggyakrabban használt 4-2-3-1-es felállásban): Alisson Becker (Liverpool) – Kyle Walker (Manchester City), Marc Guéhi (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Liverpool), Olekszandr Zincsenko (Arsenal) – Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal) – Jarrod Bowen (West Ham), Martin Ödegaard (Arsenal), Bernardo Silva (Manchester City) – Szon Hung Min (Tottenham).

A City a legfőbb esélyes, Szoboszlaiék a második helyen

Az Opta emellett azt is közzétette, számításai szerint a legfőbb esélyes a bajnoki cím elhódítására továbbra is a Manchester City 55,1 százalékkal. A listavezető Liverpool e tekintetben második 27,3 százalékkal, az Arsenal pedig 15,3 százalékkal a harmadik.

Borítókép: Jürgen Klopp (balra) és Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Paul Ellis)