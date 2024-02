A legendák szinte már látják az olimpián a magyar válogatottat

Völgyi Péter, a bajnokságot veretlenül vezető Diósgyőr vezetőedzője, akinek a csapata hamarosan negyeddöntőt játszhat a kontinens elitsorozatában, az Euroligában. Ő is elutazott Miskolcról az ország másik végébe, hogy a helyszínen szurkoljon a magyar válogatottnak, és ott látta mindkét eddigi mérkőzést.

Forrás: dvtk.eu

– A játékosok nagyon összekapták magukat a Kanadától elszenvedett vereség után – mondta Völgyi Péter. – Sokat számított, hogy csütörtökön élőben is láthatta a szakmai stáb Japánt, mert ez egészen más, mint videón megnézni az ellenfelet. Sikerült is Székely Norbertnek kidolgoznia a megfelelő taktikát, amely az első négy percet leszámítva végig működött is.

A védekezésünkkel sikerült elbizonytalanítani a japánokat, akik így nem tudták két egymást követő napon magas szinten hozni a játékukat. Mi jól játszottuk meg a centereket, és a külső dobások is jó százalékkal hullottak a gyűrűbe. Sokat számított, hogy a cserék mind hozzátettek a csapat teljesítményéhez, mindenki megtette a magáét, aki pályára lépett.

Most azokat a spanyolokat kell legyőznünk, akikkel jól ismerjük egymást. Az első meccsen hozzánk hasonlóan ők is tompák voltak, de ők minden tornán napról napra jobban szoktak játszani, igaz, most talán a sűrűbb programjuk miatt fáradtabbak lehetnek. A legyőzésükhöz vissza kell térnünk a megszokott rendszerbe a rendhagyóan kosárlabdázó japánok után, ami nem könnyű, de a szombati pihenőnap biztosan elég volt rá.