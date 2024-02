Danyi Gábor tudja, hogy a korához képest kicsit jobban néz ki

A beszélgetés során szó esett a humor fontosságáról, a változásokról, arról, hogy az utóbbi években kikerült a reflektorfényből. Erről ezt mondta:

– Ez így van, ám egyáltalán nem bánom, ez az élet most megfelel nekem: a balatonföldvári letelepedés, onnan átjárni Veszprémbe, nagyon szeretem a szakértői munkát a televízió­ban is. A sok-sok évnyi pörgés után ez most jó. Két unokám van, ez talán a legnagyobb dolog, ami történhetett az életemben, óriási boldogság, mindenkinek kívánom az örömöt, hogy az unoka töltse ki a mindennapjait. Ettől függetlenül nem várom a postást, hogy hozza a nyugdíjat, mert érzek még magamban annyi erőt, és szeretem annyira a kézilabdát, hogy feladatokat vállaljak.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Az interjúból kiderült, hogy él-e még az álma, egy BL-induló férficsapat irányítása, a számvetéshez tartozóan pedig az, hogy mit csinálna másként, ha visszamehetne az időben. Danyi Gábor azt is elárulta, hogy miért futott egy hotel lépcsőházában, de szóba került Csuka Mónika és Dosztojevszkij is, és megtudhattuk, ki a három legjobb kézilabdázó, akivel együtt dolgozhatott.

Borítókép: Danyi Gábort a humor segíti át a nehéz helyzeteken (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)