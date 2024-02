Egykor csapattársak voltak, most ellenfelek lesznek – így várja Inzaghi Simeonét

Habár a BL őszi szakaszában az Atlético Madrid végzett csoportelsőként, míg az Internazionale négyese második helyezettjeként szerzett jogot a nyolcaddöntős szereplésre, a keddi találkozó előtt inkább az Inter számít esélyesnek. Egyik csapat sem panaszkodhat a nemzetközi mérlegére, hiszen mindketten veretlenül tudták le a csoportkört, ám miközben az Inter hazája bajnokságában szeptember óta nem talált legyőzőre, az Atlético az idén már kétszer is pont nélkül maradt.

Otthon az Inter áll jobban

Az olasz bajnokság aktuális kiírásában az Inter rendkívül domináns teljesítményt nyújt, úgy áll kilencpontos előnnyel az élen, hogy egy találkozóval kevesebbet játszott, mint közvetlen üldözője, a pillanatnyilag második helyezett Juventus. Ezzel szemben a madridiak az utóbbi hetekben összehoztak néhány meglepő eredményt, a Király Kupa elődöntőjében például otthon szenvedtek 1-0-s vereséget az Athletic Bilbaótól, majd február 11-én, a La Ligában szintén egy góllal kaptak ki az Európa-ligában címvédő, de az idény nagy részében a spanyol élvonalban maradásért küzdő Sevilla vendégeként. Az Atlético így most negyedik, hátránya 11 pont a listavezető városi rivális Real Madrid mögött.

Régi csapattársak találkoznak újra

– Az Atlético egy nagyszerű csapat, amely évek óta magas szinten teljesít. Ahhoz, hogy megoldjuk a keddi feladatot, az igazi Interre lesz szükségünk – jelentette ki a mérkőzést felvezető hétfői sajtótájékoztatón az Internazionale trénere, Simone Inzaghi. – Nagy öröm lesz Diego Simeonét (az ellenfél vezetőedzője – a szerk.) kedden ellenfélként vendégül látni. Fantasztikus csapattárs volt, mindig is tudtam, hogy idővel nagyszerű edző lesz belőle. A mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot.

Diego Simeone kedd este Milánóban irányítja az Atlético Madridot. Fotó: Kiko Huesca

Valószínűleg az Inter szurkolói részéről is szívélyes fogadtatásban részesül majd Diego Simeone, aki játékosként 1996 és 1999 között szerepelt az Interben. A klub és Simeone is kellemes emlékeket őrizhet a közös évekről, hiszen 1998-ban Simeone is tagja volt az UEFA-kupát nyert gárdának. Fontos tisztázni: Inzaghi és Simeone nem az Inter, hanem a Lazio együttesében szerepelt együtt 1999-től 2003-ig.

Az összecsapásnak tehát a jelenlegi formát figyelembe véve inkább az otthon szereplő Internazionale az esélyese, de az Atlético Madrid habitusát ismerve mindenképpen parázs csatára van kilátás.

A San Siróban 21 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője Kovács István lesz. A romániai magyar bíró a most futó idényben hetedszer kap szerepet a legrangosabb európai kupasorozatban, amelynek selejtezőjében eddig két, csoportkörében pedig négy találkozón bíráskodott.

Hollandiában rendezik a másik keddi nyolcaddöntőt

A másik mai nyolcaddöntős mérkőzésen a holland PSV Eindhoven a német Borussia Dortmundot fogadja. A PSV az Arsenal mögött másodikként zárt a B csoportban, míg a Dortmund a PSG-t, a Milant és a Newcastle-t megelőzve megnyerte a csoportszakasz egyik legnehezebb kvartettjét. Érdekesség, hogy legutóbb 22 éve, a 2002-es csoportkörben mérkőzött meg egymással a PSV és a Dortmund, akkor a németek 3-1-re győztek Hollandiában, míg Dortmundban 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések A keddi program Internazionale–Atlético Madrid (21.00, tv: M4 Sport) PSV Eindhoven–Borussia Dortmund (21.00, tv: Sport1)

Borítókép: Simone Inzaghi, az Internazionale vezetőedzője (Fotó: MTI/EPA/LUSA/António Pedro Santos)