Hetedszer is megrendezik a magyar parasport napját

A sajtótájékoztatón ott volt Szekeres Pál olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok vívó, az MPB tiszteletbeli elnöke és az MPN két nagykövete közül Konkoly Zsófia paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó is. A másik nagykövet, a jelenleg Dohában versenyző, olimpiai ezüstérmes videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket és arra buzdított mindenkit, hogy az MPN-en próbáljon ki minél több sportágat.

Az MPB és a Fodisz ebben az évben is tartalmas programokkal készül a magyar parasport napjára. Idén is meghirdetik a Lélekmozgató programot, melyben a belföldi és a külhoni óvodások, általános és középiskolások, illetve a felsőoktatás hallgatói testnevelésórákon próbálhatják ki az ajánlott sportjátékokat vagy szemléletformáló programokon vehetnek részt. A programhoz az önkormányzatok, gyermekvédelmi és szociális intézmények, illetve idén a sportegyesületek is csatlakoznak. A BHSE-ben és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen inkluzív sportnapot tartanak. A hagyományoknak megfelelően az elhunyt paralimpiai bajnokokra koszorúzási ünnepséggel emlékeznek majd az Olimpia Parkban, illetve lesz nemzetközi konferencia is „Együtt erősebben, mint valaha” címmel. Ezen adják át az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője díjat.

Az Országgyűlés 2017 végén egyhangúlag határozott arról, hogy minden évben február 22-e a magyar parasport napja, amelyre idén így már hetedszer kerülhet sor. A dátum választása szimbolikus: 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja.

Borítókép: Schmidt Ádám (balra), Nyitrai Zsolt (középen) és Deutsch Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)