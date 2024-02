Minden francia torkig van Mbappéval, aki már aláírhatott a Realhoz

A legfrissebb sajtóinformációk szerint már végérvényesen eldőlt, hogy Kylian Mbappé a Real Madrid játékosa lesz. A Marca arról számolt be, hogy a francia csatár ötéves szerződést írt alá a spanyol klubnál, amit már 2022-ben felültetett egyszer.

Emmanuel Petit úgy érzi, már a kelleténél többet beszélt Mbappéról Fotó: AFP/Lillian Suwanprumha

Petit: Döntsön végre Mbappé!

Két évvel ezelőtt is arról szóltak a híradások, hogy már csak az aláírás van hátra a két fél között, de Mbappé az utolsó pillanatban meggondolta magát, és a Paris Saint-Germainnél maradt. Persze azóta sem csitultak a találgatások a jövőjéről. Konkrétumok viszont nincsenek, amiből Emmanuel Petit elmondása szerint a franciáknak már igencsak elegük van.

– Fogalmam sincs, hogy Mbappé miként dönt az idény végén, és őszintén szólva mind a hatvanhétmillió francia így van ezzel. Két héttel ezelőtt még azt nyilatkozta, hogy az idény vége előtt ismerteti a döntését. Így én sem tudom, hogy marad-e, de túl sokat beszélnek, vitáznak az emberek erről. Talán Párizsban marad, talán a Realhoz igazol, fogalmam sincs – mondta panaszosan a 2004-ben visszavonult futballista.

Petit szerint a spanyolok részéről nem lesz feltétlenül jó döntés, ha megszerzik a világbajnok támadót.

– Ha Mbappé Madridba megy, az problémát jelenthet. Nemcsak a fizetése miatt háborodhatnak fel az öltözőben, hanem az sem lesz egyértelmű, hogy ki lesz ezentúl a csapat vezére. Bellingham csodálatosan teljesít, ahogy Vinícius is. Túl sok kérdést vet ez fel.

A sok kérdőjel mellett csak egy dolog biztos: mindenki a szappanopera végét várja.

– Nagyon elegünk lett ebből Franciaországban. Félévente újra és újra elkezdenek arról találgatni, hogy mi van, mi lesz Mbappéval. Jóllakott reggel? Sz…rt már ma? Nagyon unjuk már ezt. Meg tudom érteni azt is, ha a többi játékos dühös emiatt, mert mindenki csak Mbappéra figyel. Nem a PSG-ről beszélünk, hanem mindig csak Mbappéról. Néhány társának problémát jelenthet megbirkózni ezzel a helyzettel. Én is unom már, hogy minden három hétben Mbappéról kell nyilatkoznom – vallotta be a spanyol AS-nek adott interjújában Petit.

Borítókép: Kylian Mbappé a Paris Saint-Germain kispadján (Fotó: EPA/Franco Arland)