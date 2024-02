A Bayern München beleköp a Liverpool levesébe?

A nyár beköszöntével több európai topklub kispadja is megürül. Xavi a Barcelonától, Jürgen Klopp a Liverpooltól köszön el. Előbbi lehetséges utódjaként Hansi Flicket emlegetik, utóbbi pótlása viszont különösen nagy feladat, hiszen a német személyében egy közönségkedvenc sikerkovács mondott le a posztjáról.

Xabi Alonsóért versenybe szállhat egymással a Liverpool és a Bayern. Fotó: MTI/EPA/Eduard Martin

Alonsót nem csak a Liverpool szemelte ki magának

Sokak szemében Xabi Alonso a megfelelő ember arra, hogy átvegye Klopp helyét. A fiatal spanyol mester amellett, hogy a Bayer Leverkusenből olyan remeklő, még veretlen csapatot rakott össze, amely jó eséllyel pályázik a német bajnoki cím megszerzésére, játékosként a Liverpoolban eltöltött öt éve alatt közkedvelt figura lett a helyiek körében.

Így akár telitalálat is lehetne Alonso szerződtetése, azonban porszem csúszhat a gépezetbe. Egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy a tréner alig két év után (a nyáron lesz ennyi) szeretné elhagyni Leverkusent. És bár a hírek szerint szóbeli megállapodása van a németekkel arról, hogy ha volt csapatainak egyike hívja edzőnek, akkor távozhat, ez adott esetben nemcsak a Liverpool, hanem a Bayern München is lehetne.

Alonso 2017-ben a bajoroktól vonult vissza, és könnyen elképzelhető, hogy Thomas Tuchel kudarcai miatt hamarosan ott is megürül a kispad. A münchenieknek pedig szokásuk, hogy amikor új játékosra, esetleg edzőre van szükségük, először a riválisok háza táján néznek szét, hiszen saját csapatuk erősítése mellett így a vetélytársakat is gyengíthetik, azaz két legyet ütnek egy csapásra. Ebből a szempontból tehát Xabi Alonso tökéletes választás lenne – a The Times brit lapra hivatkozva az Origó azt írja, már a bajor klubnál is eljátszottak ezzel a gondolattal.

Nehéz hónapok várnak tehát a Liverpoolra, ha a Bayern is beszáll az Alonsóért folyó versenybe. Az angolok szempontjából még szerencse, hogy az egykori középpályás korábbi klubjai közül a Real Madrid a közelmúltban hosszabbította meg Carlo Ancelotti szerződését, így nem három-, hanem csak kétszereplős lehet a csata.

Borítókép: Jürgen Klopp már nem sokáig nyilatkozhat a Liverpool edzőjeként (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)