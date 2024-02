Sallai Roland háromszor bosszankodhatott és háromszor örülhetett

A Bundesliga 22. fordulójában a Freiburg–Eintracht Frankfurt találkozón is demonstráltak a szurkolók a Német Labdarúgó-liga (DFL) új befektetőjelöltje és a televíziós jogok értékesítésének tervezett megváltoztatása miatt, az 56. percben félbe is szakadt a mérkőzés, a játékvezető rövid időre az öltözőbe küldte a csapatokat. Ekkor 2-2 állt az eredményjelzőn, a vendégek kétszer vezettek, a házigazda kétszer egyenlített. A Freiburg csapatából a cserék közül nézte a mérkőzést, viszont ott volt a kezdőcsapatban, és nagyon igyekezett. Csapata első góljából ki is vette a részét, az ő lövése után jött ki a labda Trapp kapusról, Doan ezt követően egyenlített 1-1-re.

Sallai a 88. percig volt a pályán

A kényszerű játékmegszakítás után aztán a 72. percben megint az Eintracht szerezte meg a vezetést, de a Freiburg már a következő percben egyenlíthetett volna; Sallai közeli lövését azonban az egyik védő blokkolta. A 80. percben Sallai a bal oldalról remekül tekert középre, ám ez a hazai helyzet is kimaradt. Honfitársunkat a 88. percben lecserélték, és már a pálya mellett örülhetett annak, hogy a Freiburg a 89. percben, vagyis harmadszor is egyenlített, így a találkozó 3-3-ra végződött.



Bundesliga, 22. forduló:

pénteken játszották:

Köln–Werder Bremen 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)

Hoffenheim–Union Berlin 0-1 (0-0)

Heidenheim–Bayer Leverkusen 1-2 (0-1)

Darmstadt–Stuttgart 1-2 (0-1)

Mainz–Augsburg 1-0 (1-0)

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1-1 (0-1)

vasárnap:

Freiburg–Eintracht Frankfurt 3-3 (2-2)

Bochum–Bayern München 17.30

