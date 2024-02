Meggondolta magát válogatott klasszisunk, ő is beáll a sorba

Sofronra a hazai közönség és a csapatszellem hatott

A finnországi vb előtt és után különösen utóbbi volt bizonytalan a folytatást illetően. Sofron szeretett volna visszaigazolni Fehérvárra, de nem tartottak rá igényt, majd már idény közben csatlakozott a Csíkszeredához.

– Sokat gondolkoztam rajta, mi legyen. A novemberi tornát meccshiány miatt nem vállaltam, decemberben klubkötelezettség miatt nem jöhettem, most viszont érzek még erőt magamban, hogy tudok segíteni. Az is hatással volt rám, hogy hazai közönség előtt szereplünk és ott vannak a csapatban azok, akikkel tíz–húsz éve együtt játszom – mondta az érdeklődésünkre a 35 éves csatár.

Sofi is tudja, a papírforma magyar sikert ígér, de óva int attól, hogy Japánt lebecsüljük. Sebők Balázs ugyanerről azt mondta, ugyan mi vagyunk az esélyesek, de egy-egy mérkőzésen bármi megtörténhet.

Sebők: Reális az első hely, de…

– Önbizalommal telve érkeztem a válogatotthoz, most jól megyünk, nekem is jól megy, gólokat lövök, inkább a szezon első fele volt kemény. Más érzés lehet, hogy amíg a német ligában mi vagyunk a kis csapat, addig most, a Tüskecsarnokban mi vagyunk az esélyek. Ezzel együtt ugyanúgy fogok készülni, mint minden más mérkőzésre, engem ez nyugtat meg – tette hozzá a német Iserlohn csatára.

A magyar keret Kapusok:

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Hetényi Zoltán (DEAC), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák) Hátvédek:

Falus Ádám (FEHA19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Hadobás Zétény (Visby/Roma, svéd), Horváth Milán (Briancon, francia), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (Martigny, svájci), Pozsgai Tamás (BJAHC), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19) Csatárok:

Erdély Csanád (Esbjerg, dán), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bálint (Briancon, francia), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora, svéd), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Iserlohn, német), Sofron István (SC Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

A torna programja

csütörtök:

Litvánia–Japán 15.00

Magyarország–Spanyolország 18.30

péntek:

Spanyolország–Japán 16.30

Magyarország–Litvánia 20.00

szombat:

Litvánia–Spanyolország 16.30

Japán–Magyarország 20.00

Borítókép: Sofron István jól játszott a tamperei világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)