A német szövetségi kapitány távozhat a magyarok elleni meccsek előtt

Négy éven belül hat tétmérkőzést is játszik egymás ellen Magyarország és Németország labdarúgó-válogatottja. Ám amíg nálunk minden jel arra mutat, hogy mind a hat alkalommal ül a kispadon, addig a németeknél akár négy különböző szövetségi kapitány is osztozkodhat a meccseken. Az idei Eb csoportkörében Julian Nagelsmann vezetésével játszik többek között a magyar csapat ellen is a német válogatott, de egyáltalán nem biztos, hogy az őszi Nemzetek Ligája-meccsek idején is ő lesz a német szövetségi kapitány.

Marco Rossi szövetségi kapitány. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Lejár a szerződésem az Európa-bajnokság végén – mondta Nagelsmann, amikor a Nemzetek Ligája-sorsolásról kérdezték, amelyen az A3-as csoportba Hollandia, Magyarország, Németország és Bosznia-Hercegovina került.