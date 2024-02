Nemzetek Ligája: ismét megmérkőzünk Németországgal

Nyugodtan várhattuk a Nemzetek Ligája párizsi sorsolását. A legutóbbi kiírásnál papíron nehezebb csoportot semmiképpen sem kaphatott a magyar labdarúgó-válogatott, s 2022-ben azt a feladatot is emlékezetesen jól oldotta meg legénysége, az olaszok mögött, de a németek és a B divízióba kieső angolok előtt a második helyen zárt. A sorsolás előtti UEFA-montázsban is felidézték Nagy Zsolt wolverhamptoni gólját, a magyar válogatott 2022 nyarán 4-0-ra nyert Anglia otthonában. Idén ősszel ismét összecsaphatunk Németország válogatottjával (előtte már az Eb-n is játszunk ellenük), mellette Hollandia és Bosznia-Hercegovina lesz Marco Rossi csapatának ellenfele.

Marco Rossi már tudja, melyik három Nemzetek Ligája-ellenfél ellen kell felkészítenie a magyar labdarúgó-válogatottat (Fotó: Mirkó István)

Az A3 csoportban szeptemberben, októberben és novemberben is két-két mérkőzést rendeznek, a magyar csapat pontos menetrendje később derül ki. Az első és a második helyezett bejut a 2025. márciusi negyeddöntőbe, a harmadik ugyanakkor osztályozót játszik az A divízióban maradásért, az utolsó helyezett kiesik a B ligába.