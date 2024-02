Oda az olimpiai álmunknak, az éjjel egy „mocskos” gól összetörte + videó

Don MacAdam szövetségi kapitány együttese előzőleg a spanyolokat 7-3-ra, a litvánokat pedig 7-1-re verte a Tüskecsarnokban, így készülhetett a japánok elleni sorsdöntő csatára. A litvánok ellen remeklő csapaton nem változtatott MacAdam, maradtak a támadósorok, a védőpárok és a kapuban is Bálizs Bence állt. Gyorsan háromszor is emberhátrányba kerültek a hazaiak, de ebből nem született gól, és abból sem, hogy a magyarok 1:44 percig kettős emberelőnyben játszottak. A folytatás hasonlóan alakult, rengeteg volt a kiállítás, végül a 37. percben Sofron István bődületes erejű lövésénél a korong utat talált a kapuba. Ez volt a történelmi, 100. magyar gól Japán ellen. Bálizs Bencének ebben a szakaszban akadt egy hatalmas, akrobatikus védése lepkéskesztyűvel, egyszer pedig a kapuvas mentette ki.

Itt még Sofron István gólját ünnepli válogatottunk (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A záró harmad japán büntetőlövéssel indult, Bálizs lábbal védett, ám a 44. percben emberelőnyben Nakadzsima Sogo egyenlített. 2:02 perc múlva a kapu előtti betörésből Halliday Jiei szedte össze a szabad korongot és vágta a hálóba. Erősen nyomtak a hazaiak, de egy újabb létszámfölényes két perc maradt kihasználatlanul. A hajrában a kapust is levitte a házigazda csapat, de nem sikerült betalálni, így elmaradt a továbbjutás, a japánok készülhetnek a nyár végi kvalifikációra.

Az örökmérlegben ez volt a 18. japán győzelem 17 vereség mellett.

Don MacAdam: Nem tudok hibáztatni senkit

Don MacAdam szövetségi kapitány: – Majdhogynem lehetetlen ezen a szinten, de igazából bármelyik szinten egy góllal jégkorong-mérkőzést nyerni. Az előző két mérkőzésen egyaránt 7-7 gól szereztünk, most, a legfontosabb találkozón egyet. Keményen dolgoztunk, megvoltak a helyzeteink, de képtelenek voltunk belőni a korongot a kapuba. Sok kiállításunk volt, ami sosem jó, ezzel együtt ezeket jól hatástalanítottuk, Bálizs Bencének is volt bravúrja a büntető alkalmával. Nem tudok hibáztatni senkit, mert jól dolgoztunk, az edzők jó munkát végeztek, felkészülten érkeztünk, készen álltunk. Remélem, tudunk a maiból tanulni: az egyszerű játék célra vezetőbb, és mindenkinek minden képességét és tudását bele kell tenni a jégen, minden egyes alkalommal. A japán válogatott valóban két hetet együtt készülhetett a tornára, ez nyilván egy előny volt a számukra, a mi játékosaink közül többen vasárnap is játszottak meccset, hétfőn kezdődött az összetartás, ezt a jövőben jobban kell kontrollálni. De ez egyáltalán nem kifogás, ettől még megvoltak a helyzeteink, de nem lőttük be a korongot a kapuba. A japánok jól és keményen dolgoztak, bizonyos helyzetekben szerencsések voltak, így meg tudták nyerni a meccset, merthogy mi nem tudunk gólt lőni. Ennyire egyszerű az egész – fogalmazott a szakvezető a magyar szövetség honlapján.