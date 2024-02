Újra megtelhet az MVM Dome, megint jön a kanadai jégkorong-válogatott

A mieink akkor már a bolzanói divízió 1/A-s világbajnokság után lesznek, de óriási lehetőséghez jutnak azzal, hogy a sportág legjobbjai ellen fejezhetik be a szezont. A kanadai szövetség és a játékosok is elismerősen szóltak a tavalyi eseményről és a létesítményről, remekül érezték magukat, és persze elvarázsolta őket a magyar közönség hokiszeretete – ezt most újra átélhetik.

A május 7-én sorra kerülő mérkőzésre a jegyértékesítés február 14-én indul az Eventim oldalán, több kategóriában. Korlátozott számban kedvezményes áron early bird jegyek érhetők el.

Borítókép: Tavaly a kanadaiakat is meglepte a mieink derekas helytállása (Fotó: MTI/Illyés Tibor)