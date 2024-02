Klopp felemás hírekkel szolgált Szoboszlai Dominikról

kiújuló sérülése miatt lemaradt az Arsenal elleni rangadóról (1-3) a Premier League-ben, és a korábbi rémhírek arról szóltak, hogy ez csak a kezdet volt, és a magyar középpályás akár egy hónapra is a lelátókra kényszerülhet. De a jelek szerint ilyesmiről szó sincs, a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Szoboszlai szombaton, a Burnley elleni mérkőzésen (16.00, tv: Match 4) még nem lesz bevethető, ám jelenleg a zuhogó esőben fut, és azon dolgozik, hogy minél hamarébb visszatérhessen.

Szoboszlai mellett a középpályások közül Thiago sem bevethető (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Holnap nem játszhat. Meglátjuk, hogy mi lesz azután. Az ilyen ínsérüléseknél általában a fájdalom gyorsan elmúlik. Hasonló problémával küszködik, mint a legutóbb, aminek természetesen nem örülünk. Ugyanakkor nem tűnik súlyos sérülésnek, de a felvételek alapján nem nevezhettük őt a keretbe.

Ha most szombaton nem is, arra van némi esély, hogy a jövő héten Szoboszlai újra magára öltse a vörös mezt, amikor a Liverpool a Brentfordhoz látogat.

– Hogy a Brentford ellen visszatér-e? Esetleg a ligakupa döntőjére, vagy azután? Egyelőre nem tudom megmondani – fogalmazott Klopp.

Szoboszlai és Thiago nem, Endo igen

Szoboszlaihoz hasonlóan a majdnem egyéves kihagyás után visszatérő Thiago is csak egy meccset játszott (pontosabban hat percet az Arsenal ellen), mielőtt újra megsérült volna. A spanyol középpályásnak a nyáron lejár a szerződése, és az első hírek alapján ezúttal is hosszú időre esett ki, így elképzelhető volt, hogy a liverpooli pályafutása ezzel be is fejeződött. Ám Klopp szerint az ő sérülése sem súlyos, és várhatóan még az idény vége előtt bevethető állapotban lesz.

A sérülteken kívül is lesznek kimaradók szombaton. Joe Gomez ugyanis influenzás, Ibrahima Konaté piros lapja miatti eltiltását tölti, a januárban berobbanó Conor Bradley pedig édesapja halála óta még nem állt edzésbe. Endo Wataru viszont akár a kezdőcsapatban is találhatja magát a Burnley ellen, mivel Japán kiesett az Ázsia-kupából, ő pedig immáron Liverpoolban edz. Az Afrikai Nemzetek Kupáján megsérülő Mohamed Szalah visszatérésének időpontja a jövő, esetleg az az utáni hétre tehető.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Paul Ellis)