Kozák Luca: Nem kívánhatnék jobb párt magamnak

Kozák Luca az elődöntős futamában elért 7,95 másodperces idején – ami az idei legjobbja lett, s három századra van az országos csúcsától – a döntőben már nem tudott javítani, 8,01-gyel zárt a nyolcadik helyen. Jegyezzük meg, hogy a hatodik helyhez éppen csúcsbeállítás, 7,92 kellett volna.

az elődöntőben idei legjobb időeredményét érte el Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Bíztam benne, hogy harmadjára még jobbat tudok futni, de az igazából túl szép lett volna, hogy igaz legyen. S ha országos csúcsot futok Glasgow-ban, akkor sem végeztem volna jelentősen előrébb – fogalmazott a 27 éves sportolónő, aki a 2022-es, müncheni szabadtéri Európa-bajnokságon a 100 méteres gátfutásban ezüstérmet szerzett, és a hazai sportújságírók szavazatai alapján tavaly januárban ő kapta meg a 2022-es év legjobb magyar női sportolóját megillető trófeát az M4 Sport–Év Sportolója Gálán.

A 2022-es évben Magyarországon Kozák Luca volt az év női sportolója Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kozák Luca számára a fedett pályás vb a szabadtéri szezonra való felkészülés része volt. A célja, hogy az Európa-bajnokságon és az olimpián is jól szerepeljen.

– Érdekes lesz, hiszen június legelején már Európa-bajnoksággal kezdünk Rómában, majd augusztus elején a párizsi olimpián futhatok. Nekünk, atlétáknak mind a két verseny fontos, én is mind a kettőn szeretnék jól szerepelni. A hangsúly az olimpián van, ami azonban nem azt jelenti, hogy az Eb-t félvállról veszem. Nagyon erős az európai mezőny is, szóval az Eb is jó verseny lesz Párizs előtt – mondta a Debreceni SC atlétanője.

Kozák Luca: Az Eb-n alapelvárás a döntőbe jutás

Kozák magabiztos a formáját illetően, és bízik benne, hogy mindkét versenyen képes lesz döntőbe jutni.

– A római Eb-n a döntőt alapelvárásnak tűztem ki, és ott bármi megtörténhet. Az olimpián szintén minél előrébb szeretnénk végezni, s ha ott is bejutnék a döntőbe, akkor én lennék a legboldogabb. De Párizsban az a cél, hogy életem egyik legjobb futását produkáljam.

Az Eb-ezüstérmes atléta a magánéletében is boldog, a közelmúltban férjhez ment Pásztor Bence kalapácsvetőhöz.

– Nem kívánhatnék jobb párt magamnak. Bence szeptemberben abbahagyta a profi pályafutását, így százszázalékosan támogat és mellettem áll, így a magánéletem továbbra is kiegyensúlyozott. Ez nagyon fontos, mert ha a lelkemben minden rendben van, akkor általában a pályán is jól tudok teljesíteni – jegyezte meg Kozák Luca.

Borítókép: Kozák Luca a női 60 méteres gátfutás döntője után a glasgow-i fedett pályás atlétikai világbajnokságon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)