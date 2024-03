Rossz hír, megsérült a magyar futballválogatott alapembere – ennyi kihagyás vár rá

Lang Ádám klubja azt közölte, hogy a 67-szeres válogatott védő az Omonia pénteki edzésén szenvedett lábközépcsonttörést. Körülbelül egy hónap kihagyás vár a védőre.

Érzékeny veszteség a klubjának is

A 31 éves Lang a jelenleg is zajló bajnoki idényben 21 mérkőzésen szerepelt az Omoniában, a bajnokság 2024-es szakaszában mindössze egyszer, még januárban nem kapott lehetőséget. A 26 forduló után a 14 csapatos ciprusi liga ötödik helyén álló, a bajnoki éllovastól 10 ponttal lemaradva következő Omonia most néhány hétig kénytelen lesz megoldani pótlását.

Az eddigi pályafutása során román, magyar és ciprusi bajnoki címet is nyert Lang a magyar válogatottban is stabil csapattagnak számít, legutóbb 2023 júniusában fordult elő, hogy nem játszott végig egy meccset. Értelemszerűen ott volt a nemzeti tizenegy legutóbbi, Törökország és Koszovó elleni meccsein is.

Versenyfutás az idővel

Lang Ádám várhatóan április végén, május elején, azaz a szezon végén térhet vissza a pályára. Mindez azt jelenti, hogy ideális esetben még lesz lehetősége néhány mérkőzést játszani azt megelőzően, hogy május közepén befejeződnek a bajnokságok, és megkezdődik az Európa-bajnoki felkészülés.