Neymar autogramot kért, még cipőt is kapott – újra Messi csapattársa lesz? + videó

Kétségkívül nagy durranás lenne, ha Neymar az Inter Miami csapatához igazolna, így újra és Luis Suárez csapattársa lenne, és akkor megint összeállna a Barcelona egykor rettegett MSN támadótriója. Beckham azonban ezt egy tréfával ütötte el: „Isten hozott Miamiban, barátom (csak egy vacsora erejéig)” – posztolta az Instagramon egy nevetős hangulatjel kíséretében a Neymarral közös képéhez, amelyen az angol futballikon felesége, Victoria Beckham is látható.

és a cipőreklám

Neymar mindenesetre remekül érzi magát Miamiban, az NBA-ben az éjjel megtekintette a Miami Heat–Portland Trail Blazers meccset, amit a hazaiak 142-82-re nyertek meg. Ez történelmi siker, a Miami még soha nem győzött 60 ponttal az NBA-ben. S megtörtént az, hogy most Neymar kért autogramot – legalábbis a Marca elsüti ezt a poént –, és kapott is: a Heat sztárja, Jimmy Butler még a cipőjét is neki ajándékozta. S mivel ez a lábbeli a sárga, a zöld és a kék színekben pompázik, Neymarnak azért is tetszhet, mert ezek a brazil zászló színei. Ami az ajándékozást illeti, ez persze a márkának a reklámfogása.

De Neymar a héten a Miami Marlins baseball csapatát is meglátogatta, és itt ő volt az ajándékozó.