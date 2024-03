Visszatérő edzőjét ünnepelte a vendégtábor, újra nyert az Újpest!

Immáron az eltiltásának csökkentése után visszatérő vezetőedzővel, Mészöly Gézával a kispadon kezdett az Újpest péntek este, a Puskás Akadémia vendégeként. Az OTP Bank Liga 24. fordulójának nyitómeccsén 10 perc után előnybe került az előző körben a Fehérvárt legyőző budapesti csapat, miután Peter Ambrose közelről a kapuba talált.

A második gólig volt nyílt a meccs

Ambrose később, a 38. percben megduplázhatta volna a lila-fehérek előnyét, ám négy méterről kevéssel a jobb sarok mellé lőtt, a rendes játékidő hosszabbításában pedig Ognjen Radosevics célzott centikkel fölé. Noha lendületesebb volt az Újpest, az első játékrész „csak” 1-0-s vendégvezetésnél ért véget.

A térfélcserét követően Quentin Macerias, Jonathan Levi és Wojciech Golla is helyzetbe került, a 69. percben Banai Dávid védett nagyot Levi lövésénél, egyszóval érett a hazai gól, ám az Újpest a hajrához közeledve is őrizte egygólos előnyét. A kihagyott helyzetek végül sokba kerültek a Puskásnak, a 74. minutumban ugyanis Radosevics beadása után remekül csúsztatta a kapuba a labdát Georgios Antzoulas, 2-0-ra módosítva az állást. A gól mellett a vendégszektor ekkor hangosan ünnepelte Mészöly Gézát is.