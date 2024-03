Elmaradt a büntető és a győzelem is, de Sztankovics nem bánkódik

A Puskás Akadémia rendszeresen borsot tör a Ferencváros orra alá, az NB I-ben a legutóbbi egymás elleni meccseikből kettőt a felcsútiak nyertek meg, kettő pedig döntetlennel végződött. Így a vasárnapi találkozó a Groupama Arénában is, ahol Lamin Colley talált be először, Dejan Sztankovics csapatának pedig futnia kellett az eredmény után, és végül a 77. percben Marquinhos állította be az 1-1-es végeredményt.

Sztankovics: Előre kell nézni, nem hátra

A Ferencváros ezzel esélyt szalasztott el, hogy ellépjen a Pakstól, amelyet addig csak egy ponttal előzött meg. Természetesen a döntetlennel is növelték az előnyüket a fővárosiak, de négy pont helyett csak kettővel vezetnek az egy meccsel többet játszó tolnaiakkal szemben. De Sztankovics nem bánkódik a történtek miatt, ugyanakkor kiemelte, egy büntetővel megrövidítették a Fradit.

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, amelyre alaposan felkészültünk. Már az első másodpercben láttam, hogy a fiúk tartották magukat ahhoz, amit előzetesen megbeszéltünk. A VAR-döntés után, amely során nem ítéltek nekünk tizenegyest, kiestünk a ritmusunkból. Megpróbáltunk persze ezután is jól játszani. A második félidőben is igyekeztünk sok lehetőséget kialakítani – idézte a Ferencváros vezetőedzőjét a klub honlapja.

Sztankovics szerint a játékosainak is előre kell tekinteniük a szomorkodás helyett.

– Nem ért minket meglepetésként az ellenfelünk stílusa.

Egyáltalán nem vagyok csalódott a döntetlen miatt. Végig harcoltunk, önfeláldozóan futballoztak a játékosaim, mindig kisegítették egymást, ha kellett. Ha így játszunk a továbbiakban, semmi félnivalónk nincs.

Sok csapat úgy jön ide hozzánk, hogy a védekezésre és a kontrákra épít. Gratulálok a Puskás Akadémiának és edzőjének, nagyon jól felkészültek a mérkőzésre. A Ferencváros ellen minden csapat többet szeretne mutatni. Nincs idő ünnepelni egy győzelmet követően, vagy éppen szomorkodni egy döntetlen vagy vereség után. Az a fontos, hogy a céljainkra összpontosítsunk. Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és a Magyar Kupát, célunk, hogy a nemzetközi porondon szerepeljünk, és ott is sikeresek legyünk. Ezt kell szem előtt tartanunk – tette hozzá.

Borítókép: Dejan Sztankovics a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen (Forrás: Fradi.hu )