Ádám Martin és Szoboszlai Dominik is hőse volt a magyar légiónak

A 19 éves Vancsa Zalán ezúttal is nagyszerűen játszott a belga másodosztályú Lommelben, ezúttal kezdőkét 82 percet kapott, adott egy gólpasszt, a csapata pedig 3-1-re verte az Anderlecht II-t. A Lommel továbbra is versenyben van a feljutásért, négy fordulóval a vége előtt 48 pontja van, ezzel pillanatnyilag a második helyen áll, az előnye és a hátránya is két pont (a tabella első két helyezettje feljut az élvonalba, a 3–6. helyezett rájátszásban vesz részt). Az olasz Serie B-ben a Parma Balogh Botondot a kispadon jegelve 2-1-re győzött a FeralpiSalo vendégeként, pedig a 92. percig volt tagja a Reggiana otthonában 0-0-t játszó Speziának.

🔄 | Lommel SK keert het tij en gaat met een voorsprong de rust in. 🙌 #LOMAND pic.twitter.com/HiKRG9GxQz — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 16, 2024

Európán kívül is mozgalmas hetük volt a magyar légiósoknak. A dél-koreai Ulszan Hyundai az ázsiai Bajnokok Ligája negyeddöntőjében az idegenben elért 1-1 után 1-0-ra legyőzte az ugyancsak dél-koreai Csonbukot, ezzel továbbjutott, a 87. percben állt be. A magyar idő szerint vasárnapi bajnokin viszont kezdett a magyar csatár az Inchon ellen, a 33. percben ő szerzett vezetést egy fejessel, ezután kétszer is megfordult az eredmény, Ádám Martin újabb találatával lett 3-2 az Ulszan javára a 64. percben, ám a vendégek tíz perccel később egyenlítettek, és 3-3 lett a vége.