Riválist ütött ki a Barca, majd Xavi igazságtalanságról beszélt

Amióta Xavi bejelentette, hogy az idény végén távozik a Barcelonától, szárnyalni kezdett a csapat. A gránátvörös-kékek utoljára a bejelentés előtt, január 27-én kaptak ki, azóta az összes sorozatot figyelembe véve három döntetlen mellett hétszer győztek. A Bajnokok Ligájában bejutottak a legjobb nyolc közé, a La Ligában már több mint 400 perce nem kaptak gólt, és immáron a második hely illeti meg őket, miután a Girona kikapott a 29. fordulóban, a Barca viszont 3-0-ra megnyerte az Atlético Madrid otthonában lejátszott zárómeccset.

Lewandowski volt Xavi csapatának legjobbja. Fotó: AFP/NurPhoto/Juan Carlos Lucas

Joao Félix kezdte meg a gólgyártást a 38. percben, amit egy rövid közjáték követett, mert Xavinak egy percen belül sikerült begyűjtenie két sárga lapot. A második félidőben és Fermín López is betalált, a lengyel sztár pedig gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, tehát remek estét zárt.

– Hogy ez volt-e a legjobb meccsünk? Meglehet, de nem vagyok biztos benne – értékelt Lewandowski. – A legfontosabb, hogy az első perctől kezdve nagyszerűen játszottunk. Az irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést, szereztünk három gólt. Nemcsak azért vagyok boldog, mert betaláltam, hanem a két gólpasszomnak is örülök.

A veterán csatár arról is beszélt, szerinte minek köszönhető a Barcelona előrelépése. – Azt hiszem, hogy az elmúlt kettő-négy hétben kicsit változtattunk az edzéseinken, nagyobb intenzitással dolgozunk. Én most remekül érzem magam és szerintem a csapattársaim is így vannak ezzel. Előre akarunk lépni, és eközben nemcsak győzni, hanem jobban is játszani – magyarázta.

Xavi értetlenül áll a történtek előtt

Természetesen Xavit is boldoggá tette a csapata fölényes győzelme, ugyanakkor a játékvezetői ítéletekkel nem mindig értett egyet, a kiállítása zavarta.

– Az indoklásuk szerint a gesztusaim miatt marasztaltak el, de ezt csak azért teszem, mert szenvedélyes vagyok. A kiállításom szükségtelen és igazságtalan volt, de a lényeg, hogy a csapat győzött

– emelte ki a Barcelona vezetőedzője.

Az Atlético Madrid eközben nincs jó passzban. A BL-ben ugyan a fővárosiak is továbbjutottak, a bajnokságban viszont zsinórban két meccset veszítettek el, és visszacsúsztak az ötödik helyre. Diego Simeone attól fél, hogy tartós lesz ez az állapot, pedig az Atlético az argentin eddigi tizenegy idénye alatt sosem végzett a legjobb négyen kívül.

– A bajnokságban muszáj lesz előrelépnünk, fejlődnünk kell. Most kicsit pihenünk, mert a január és a február nagyon sűrű volt, aztán felkészülünk a Villarreal elleni meccsre – nyilatkozta a fővárosiak trénere.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

La Liga, 29. forduló:

Atlético Madrid–FC Barcelona 0-3 (0-1)

Sevilla–Celta Vigo 1-2 (1-0)

Las Palmas–Almería 0-1 (0-1)

Villarreal–Valencia 1-0 (0-0)

Rayo Vallecano–Real Betis 2-0 (1-0)

Real Mallorca–Granada 1-0 (0-0)

Osasuna–Real Madrid 2-4 (1-2)

Getafe–Girona 1-0 (1-0)

Athletic Bilbao–Alavés 2-0 (2-0)

Real Sociedad–Cádiz 2-0 (1-0)



A tabella:

1. Real Madrid 29 64-20 72 pont

2. FC Barcelona 29 60-34 64

3. Girona 29 59-34 62

4. Athletic Bilbao 29 50-26 56

5. Atlético Madrid 29 54-34 55

6. Real Sociedad 29 42-31 46

7. Real Betis 29 34-33 42

8. Valencia 28 32-32 40

9. Villarreal 29 47-51 38

10. Getafe 29 37-42 38

11. Las Palmas 29 29-32 37

12. Osasuna 29 33-43 36

13. Alavés 29 26-35 32

14. Real Mallorca 29 25-35 30

15. Rayo Vallecano 29 25-38 29

16. Sevilla 29 36-44 28

17. Celta Vigo 29 32-44 27

18. Cádiz 29 20-40 22

19. Granada 28 30-58 14

20. Almería 29 28-57 13

Borítókép: Xavi értetlenül állt a játékvezetői döntések előtt (Fotó: AFP/Anadolu/Burak Akbulut)