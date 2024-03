Alcaraz az egész világnak visszavágott, és visszatért a csúcsra + videó

A legnehezebb visszavágást azonban az elődöntő hozta: Jannik Sinner a legutóbbi két, Alcaraz elleni összecsapását megnyerte, s az első játszmában ezúttal is jobban játszott a spanyolnál, Alcaraz azonban fordított, s azzal a győzelemmel eldőlt, hogy megőrzi második helyét a világranglistán az Australian Open-bajnok olasszal szemben, majd a pozícióját tovább erősítette a döntőben.

– Nagyon sokat jelent nekem ez a tornagyőzelem, mert a verseny kezdetén kétségek gyötörtek a bokám miatt. Az első itteni edzésemen szinte nem is mozogtam. De az újabb, gyönyörű trófea most már lendületet adhat a következő versenyekre is – mondta Alcaraz.

Iga Swiatek hengerelt

A női verseny végén a világelső Iga Swiatek örülhetett, a döntőben 6:4, 6:0-re győzte le a görög Maria Szakkarit. A lengyel teniszező ismét úgy robogott végig a mezőnyön, hogy négynél több játékot egyetlen mérkőzésén sem veszített el, s eközben visszavágott a cseh Linda Noskovának is, aki két hónapja nagy meglepetésre legyőzte Swiateket az Australian Openen.

Jön Miami: Djokovics nélkül, két magyarral

A napfényes dupla (Sunshine Double) következő állomásán, Miamiban nemcsak Swaitek, hanem Alcaraz is első kiemelt lesz, Novak Djokovics ugyanis az Indian Wells-i korai búcsúja után visszalépett a másik egyesült államokbeli versenytől, és már a salakszezonra készül.

Miamiban a selejtezők már zajlanak, ebben férfi teniszezőnk nem érdekelt, ugyanis a visszalépések eredményeként Marozsán Fábián mellett is a főtáblán kezdheti meg szereplését a versenyen. A nők között viszont nem lesz magyar a főtáblán, Bondár Anna a selejtező első fordulójában kikapott a szlovák Anna Karolína Schmiedlovától.