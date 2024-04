A Fradi piros és fekete pontot is kapott Csányi Sándortól

Csányi Sándor nagy sikerről beszélhetett az MLSZ-közgyűlésen tartott beszámolójában. A magyar labdarúgó-válogatott tizennégy meccs óta veretlen, s csoportelsőként jutott ki a nyári Európa-bajnokságra. A hazai klubfutball helyzetét kritika is érte: Csányi Sándor ismét kifogásolta, hogy a fiatalok kevés, míg a légiósok túl sok lehetőséghez jutnak az NB I-ben. Utóbbiak közül sok található a Fradi keretében is, a zöld-fehérek azonban más fronton dicséretet kaptak a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökétől.

Csányi Sándor a magyar válogatott kapcsán az Eb-csoportgyőzelemről is beszélt (Fotó: Mirkó István)

– Nagy sikernek tartom, hogy az idei Európa-bajnokságra egyenes ágon jutott ki a magyar válogatott, úgy, hogy megelőztük a világranglista hetedik helyén álló Szerbiát – idézi a Csakfoci.hu Csányi Sándor beszámolóját. – Talán ennél is nagyobb szó, hogy tizennégy mérkőzés óta nem kaptunk ki, hat meccsen pedig gólt sem kaptunk. A fiatalok beépítése is folytatódott, Csoboth Kevin, Kata Mihály, Horváth Krisztofer és Szuhodovszki Soma is bekerült, és van egy nagy felfedezett, aki már nem fiatal: Varga Barnabás.

Csoportgyőzelemre törünk

Csányi Sándor szerint hetvenöt százalék az esélye annak, hogy csapata bejut az Eb-n az egyenes kieséses szakaszba, azaz a legjobb tizenhat közé.