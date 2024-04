Marco Rossi fájdalmasan szép igazságát az Inter olasz legendája mondta ki

Riccardo Ferri személyesen is jól ismeri a magyar válogatott szövetségi kapitányát, hiszen és ő csapattársak voltak a Sampdoria színeiben az 1994–1995-ös idényben az olasz élvonalban. Mi több, a védelem közepén még riválisok is lehettek. Ferri akkoriban már rutinos sztár volt, előtte 13 évig volt az Inter játékosa, amelynek színeiben 1989-ben olasz bajnok volt, az UEFA-kupát pedig kétszer is megnyerte.

Riccardo Ferri az US Sassuolo–Inter meccsen 2022. október 8-án. Az olasz válogatott korábbi védője Marco Rossi rajongója. Fotó: Europress/AFP/Gianluca Ricci

– Marcót személyesen a Sampdoriába szerződésem után ismertem meg, azelőtt csak közös barátaink voltak – nyilatkozta a World Soccer magazin magyar kiadásának márciusi, debütáló számában Ferri. – Igazi profi volt, alázatos, elhivatott, remek humorérzékkel megáldott játékos és ember. Gyakran tréfálkoztunk a fejünk méretével: azt mondogattuk egymásnak, azért a tiéd a nagyobb. Két olyan ember viccelődése volt ez, akik tisztelték és kedvelték egymást.

A 45-szörös olasz válogatott Ferri, az 1990-es vb-n bronzérmes csapat tagja hűséges bajtársként írta le Rossit, akiben nagy volt az összetartozás-érzés. – Rengeteget futó és roppant nagyvonalúan játszó, a levegőben is erős védő volt – emlékezett vissza, milyen futballista volt Marco Rossi.

Olyan, mint Guardiola és Ancelotti?

Ferri érdekes párhuzamot vont a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és a világ két talán legismertebb vezetőedzője között.

Marco Rossi messzire jutott a magyar válogatottal. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Az olyan nagyokról, mint Pep Guardiola vagy Carlo Ancelotti, akik kitűnő játékosok is voltak, sem sejtettük futballistakorukban, hogy edzőként még jobbak lesznek. Hozzájuk hasonlóan Marcóról sem gondoltuk volna ezt – fejtette ki az Inter legendája. – Sokat dolgozott és tanult pályafutása alatt, az eredményeit pedig alighanem az elhivatottságának és kitartásának köszönheti.

Az Inter-legenda: Marco Rossi és az elégtétel

Ferri is jól ismeri Rossi történetét, amely edzőként csaknem hamar véget ért Olaszországban, ahol csak alacsonyabb osztályú csapatoknál kapott lehetőséget, a megélhetése sem volt teljesen biztosított, mígnem a Honvéd hívására először 2012-ben kapott kispadot Magyarországon, a sztori folytatása pedig közismert.

– Hosszú és nehéz utat járt be, mire eljutott a méltó megbecsültségig, és ezt Olaszországon kívül kellett megtalálnia – mondta ki Rossi fájdalmas és egyben szép igazságát Ferri. – Igazán örülök neki, minden elégtételt és sikert megérdemel. Nemrégiben beszéltünk, s megragadtam az alkalmat, hogy gratuláljak neki. Ha ritkán is váltunk szót, azok közé tartozik, akikkel mindig nagy élmény elbeszélgetni.