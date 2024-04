Rossi lemondott, Szoboszlai váratlan üzletbe vágott bele – ez történt április 1-jén

„Közös megegyezéssel szerződést bontott az MLSZ és Az Európa-bajnokságon a magyar válogatottat George Leekens irányítja” – adta hírül a TrollFoci, és még meg is forgatta a kést a szurkolók szívében azzal, hogy hozzáfűzte: információi szerint Rossi a jövőben Románia nemzeti csapatát irányítja. Lássuk be, a portál azzal túllőtt a célon, hogy a rossz emlékű Leekenst is beleszőtte a hírbe, mert így már nagyon „gyanús” lett, de a több mint hétszáz hozzászóló között azért jó néhányan bevallják, hogy első olvasásra bizony bedőltek az április 1-jei tréfának, és majdnem megállt a szívük.

Ne ijedjünk meg, Marco Rossi nem távozik! Forrás: TrollFoci

A Bayern München népszerű hazai szurkolói oldala, a bajorokról rendre (de nem április 1-jén) megbízható információkat szállító Mia San Mia gyorshírben közölte, hogy a munka nélküli José Mourinho megegyezett a bajorokkal, ő lesz a nyáron távozó Thomas Tuchel utóda. S bár a hír alá, a Special One-ra, Mourinho „becenevére” hajazva odabiggyesztették, hogy April One – így is nagyon sokan bedőltek. És mi tagadás, 99 százalékban nem örülnének a portugál tréner érkezésének…

A kézilabdában már jó néhány exkluzív információt szállító Danisport.hu arról írt terjedelmes (!) cikket, hogy a kézilabda iránt is rajongó és a Liverpool tulajdonosai megálmodták, női kézilabda-szakosztályt alapítanak. A cél az, hogy a legkiválóbb magyar játékosokat Liverpoolba csábítsák, a távlati célok között pedig szerepel, hogy a Bajnokok Ligája megnyerésére is alkalmas legyen a csapat. A projektet Szoboszlai és a Fenway Sports Group (FSG) közösen hirdették meg. Az átverést tökélyre fejlesztve, az FSG szóvivője nyilatkozott is! S bizony akad, aki azt kommentelte hozzá: „Végre valaki vissza is akar adni a sportnak! Bravó Szobo!”

A Zengő Motorsport este arról számolt be, hogy a csapat Kiótóban előrehaladott tárgyalásokat kezdett a Sauber (Stake) Formula–1-es istállóval, közös fejlesztői és versenyző felkészítési programban. A hét végi Japán Nagydíjon pedig a Zengő név már ott lesz Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü autóján, s erre itt a bizonyíték is, a kínai pilóta autója:

Forrás: Facebook/Zengő Motorsport

De nézzünk szét külföldön is! Angliában a Telegraph riportere, Lirpa Loof arról tudósított, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) meg akarja akadályozni, hogy a Bayern Münchenben légióskodó a németországi Eb-n szerepeljen az angol válogatottban. Németországban ugyanis létezik egy 1898-as törvény, amely a munkavállalásról rendelkezik, s ezt ugyan a labdarúgásban soha nem alkalmazták, most megteszik. Így Kane az angol válogatottban nem játszhat, legfeljebb a németben. A németek ettől csak akkor tekintenének el, ha Anglia elismeri, hogy az 1966-os vb-döntőben szabálytalan gólt szereztek ellenük, mert Geoff Hurst második találatánál a labda nem a gólvonal mögé pattant, és beleegyeznek a mérkőzés újrajátszásába.

Ezt a sztorit aligha hiszi el bárki is, de azt a hírt, hogy a Manchester Unitedhez igazol, a lájkok alapján sokan elhitték április 1-jén.