Mi volt az a lökdösődés Szalah és Alexander-Arnold között, sokan találgatják + videó

Amikor a Liverpool–Brighton meccs véget ért, a Liverpool a tabella élére ugrott, ám még nem lehetett tudni, hogy ott is marad-e, hiszen a Manchester City–Arsenal rangadó ezután következett. Azon a 0-0 azt jelentette, hogy a londoniak nem tudták visszaelőzni együttesét. Honfitársunk is remekül játszott a Brighton elleni meccsen, ő készítette elő a győztes gólt szerző Mohamed Szalah találatát, de a hős az egyiptomi csatár lett, akit a lefújás után a Liverpool cserejátékosai és sérültjei is látványosan ölelgettek. Így különösen feltűnő volt, hogy Szalah és ellökte egymást, még kezet sem fogtak.

Why is Mo & Trent always beefing 😂pic.twitter.com/xySjnF6Jh9 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 1, 2024

S bár erre a jelenetre sokan felkapták a fejüket, és terjed is az interneten, a magyarázat egyszerű: a két játékos előszeretettel trollkodja meg egymást… Mert egyébként jó barátok.

Szalah és Alexander-Arnold csipkelődései

Amikor néhány napja a Liverpool korábbi játékosa, Fernando Torres felkereste a csapatot, Szalah és Alexader-Arnold is megjegyezte, hogy még most is jobb formában van, mint másikuk...

Trent asks Torres if he’s training…



Salah: “He’s fitter than you!”



Trent: “He’s better than you!”



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cnzYi8ZviN — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) March 29, 2024

