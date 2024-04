Grealish nem érti, a Manchester City játékosa az édesanyját is belekeverte

2021 augusztusában 117,5 millió euróért került az Aston Villa csapatától a Manchester City állományába, ami akkor rekordösszegű transzfernek számított a Premier League-ben. De most is a második helyen van, csak a Chelsea fizetett többet tavaly januárban az argentin Enzo Fernándezért a Benficának, 121 millió eurót. A harmadik helyen az Arsenal és a West Ham United tavaly nyári egyezsége áll, az Ágyúsok 116 millió euróért vették meg Declan Rice-t. Anglián belül azonban továbbra is Grealish-ért fizették a legtöbbet, ami sokakban azért is kelt ellenszenvet a játékos iránt, mert túlértékeltnek tartják.

S ezzel a megállapítással nehéz vitatkozni, mert Grealish, aki az Aston Villában a legnagyobb csillag volt, a Manchester Cityben nem számít alapembernek. Az idei szezonban a City 29 bajnoki meccse során ötször a meccskeretbe sem került be, és ezekben az a három mérkőzés nincs is benne, amikor sérült vagy eltiltott volt. Hatszor pedig a kispadon maradt. Így 15-ször lépett pályára, de csak ötször kapott kilencven percet. A mérlege három gól és egy gólpassz. Valamennyi sorozatot nézve még rosszabb a mutatója, 28 találkozón három gól, két gólpassz. A piaci értéke már csak 65 millió euró, a csúcson, 2021 őszén 100 millió volt.

Ám Jack Grealish-sel nem csak az a baj, hogy nem teljesít a pályán. A ficsúros viselkedése, magamutogatása, az időnként túlzásba vitt bulizása, az ezekről nyilvánosságra került fotók és videók, no meg néhány nagyképűnek ható, provokáló nyilatkozata is sokaknál kiveri a biztosítékot. Ám ő úgy látja, nem azt a fogadtatást érdemelné, amit kap...

És persze tavaly, amikor a Manchester City triplázott, a BL-t, a Premier League-et és az FA-kupát is megnyerte, a BL-döntő után természetesen Grealish volt a legnagyobb partiarc.