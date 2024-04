Hamilton frusztrációja az egekben, egy riporteren töltötte ki a mérgét

A várva várt áttörés idén sem történt meg a Mercedesnél, sőt, tizenhét éve tartó pályafutásának leggyengébb Formula–1-es rajtját produkálta eddigi egy hetedik, két kilencedik helyével és egy kiesésével. Pedig szombaton még meglepően optimistán látta a jövőt a hétszeres világbajnok. A pole pozíciós Max Verstappenhez (Red Bull) képest hét tizedes lemaradással a hetedik rajthelyet szerezte meg Japánban a brit, és felvillanyozottan nyilatkozott az időmérőt követően.

Hamilton és a Mercedes Japánban sem brillírozott (Fotó: EPA/Franck Robichon)

– Hatalmas a különbség a korábbiakhoz képest abból a szempontból, hogy mennyire érzem magam jól az autóban. Nagyszerű munkát végeztünk a gyárban a múlt héten, sokat elemeztünk, igyekeztünk rájönni, hogyan javíthatnánk az autón. És sokkal jobb vezetni ezen a hétvégén, valójában az elmúlt három évben sosem volt ilyen jó – áradozott Hamilton.

Elillant Hamilton jókedve

Ehhez képest a futam után korántsem volt jókedvű. A kilencedik helyen ért célba a Mercedesszel, miközben a mögüle induló Charles Leclerc (Ferrari) negyedik lett. Pedig hasonló stratégián volt a két pilóta. Hamilton és csapattársa, George Russell a második rajt előtt, a harmadik körben váltottak a közepesről kemény keverékre, és a Mercedes úgy tervezte, hogy egykiállásos taktikát valósít meg mindkettejükkel. Ebből azonban semmi sem lett, mert a W15 versenytempója csalódást keltő volt, maga Hamilton pedig Russellnél is lassabb volt, ezért megkérdezte a csapatot, engedje-e el honfitársát, ami aztán meg is történt. A rekordbajnok ezután azt követelte, a Mercedes váltson ismét taktikát, így is lett, de a két cserével sem jártak jól Hamiltonék, az ő kilencedik helye mellett Russellnek a hetedik pozíció jutott. A Ferrari viszont jóval gyorsabb volt a futamon az Ezüstnyilaknál, Leclerc jól bánt a gumikkal, ezért nála bevált az egykiállásos taktika.

Hamilton jövőre éppen az olasz istállónál folytatja, amely jelenleg a Red Bull mögött egyértelműen a második erő a mezőnyben. A tapasztalt pilóta így optimista lehet a jövőt tekintve, de a jelenben egyelőre csak álmodozhat hasonló teljesítményről. A futam után erre vonatkozóan megkérdezték tőle, irigykedik-e a Ferrari versenytempójára, de a válaszában nem volt sok köszönet:

– Nincs ennél jobb kérdésed? – mondta frusztráltan, majd faképnél hagyta a riportert.

Ezek után azért még a Sky Sportsnak nyilatkozott, és elárulta, szerinte más taktika sem működött volna jobban a Mercedesnél, az általa rettenetesnek ítélt kemény keveréken így is, úgy is szenvedtek volna. Összességében pedig más pozitívumot nem tudott megemlíteni a hétvégéről, mint hogy célba ért az autóval.

