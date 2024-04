Fejre álltak az oroszok, akik magyar színekben szereznének olimpiai kvótát

Birkózásban nem bonyolult a kvalifikáció a párizsi olimpiára. A tavalyi, belgrádi vb-n súlycsoportonként öt versenyző szerzett kvótát, a négy kontinentális kvalifikációs tornáról ketten-ketten érhetnek révbe, a májusi, isztambuli világkvalifikációs tornán pedig hárman. Azaz az ötkarikás játékokon kategóriánként csak 16-an lépnek szőnyegre. A szabadfogású 65 kilóban a honosított, már 2019 óta magyar színekben birkózó Muszukajev Iszmail, valamint a kötöttfogású 87 kilóban Losonczi Dávid egyaránt regnáló világbajnokként készülhet az olimpiára. Bakuban most a női 76 kg-ban Nagy Bernadett csatlakozott hozzájuk, és elég nagy baj, hogy csak ő.

Nagy Bernadettnek az elsők között gratulált Magyarország bakui nagykövete, Torma Tamás (Forrás: Facebook/MBSZ)

A célkitűzés az volt, hogy Bakuban versenyzőink mindhárom szakágban szerezzenek legalább egy kvótát, vagyis összesen hármat. Pedig ha bejött volna a papírforma, akkor négyet kellett volna szereznünk. Orsós Sztálvira (női 53 kg), Váncza István (kötöttfogás, 67) kg) és Ligeti Dáinel (szabadfogás, 125 kg) egyaránt az első, Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg) a második kiemelt volt súlycsoportjában, de említsük meg azt is, hogy Lévai Zoltán (kötöttfogás, 77 kg) pedig a harmadik. Váncza és Lévai végül egy meccsre volt a kvótától, Orsós és Bajcajev viszont már az első mérkőzésén búcsúzott, és ez két hatalmas pofon volt számunkra. Orosz színekben ugyanis mindketten Európa-bajnokok voltak, a 30 éves, magyar felmenővel is rendelkező Orsósnak három Eb-aranya is van, immár magyarként pedig egyaránt Eb-ezüstérmesek. A 33 éves Bajcajev a 2022-es, budapesti Eb-ezüstje után két Eb-bronzot is begyűjtött magyarként. Bakuban egy harmadik honosított orosz is birkózott magyar színekben, Kuramagomedov Murad (szabadfogás, 74 kg), aki egy nyert meccs után a negyeddöntőben esett ki.

Így birkózásban egyelőre csak három kvótával rendelkezünk. Legutóbb, 2021-ben Tokióban hat versenyzőnk indulhatott, és remekül teljesítettek. (kötöttfogás, 77 kg) arany-, (kötöttfogás, 87 kg) ezüstérmes lett, Muszukajev Iszmail (szabadfogás, 65 kg) és (kötöttfogás, 97 kg) pedig ötödikként zárt.

Isztambul kínálja az utolsó esélyt

Mint említettük, a párizsi ötkarikás játékokra kvótát már csak májusban az isztambuli világkvalifikációs tornán lehet szerezni, s bár ott súlycsoportonként hármat osztanak ki, itt lesz a legnagyobb a mezőny, hiszen valamennyi földrészről indulnak majd versenyzők. Bakuban megesett, hogy már két győztes meccsel is ki lehetett jutni az olimpiára, a török nagyvárosban ehhez a három vagy a négy győzelem sem lesz elég.

A kontinentális kvalifikációs tornák közül már csak az ázsiai van hátra. A legtöbb kvótával jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik, tizenhárommal. Európából a törököknek kilenc, az azerieknek nyolc van. Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy semleges színekben, egyéni indulókként az orosz és a fehérorosz birkózók eddig együtt tizenkilenc kvótát szereztek.