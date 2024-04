Rossi kritizálta, most mégis „Goalzdag” a légió megmentője

(Liverpool) csütörtökön a Sheffield United elleni 3-1-es győzelem során 73 percet töltött a pályán, vasárnap a Manchester United elleni rangadón is a kezdőcsapatban kapott helyet. A 66. percben lecserélt magyar középpályás nagy kedvvel játszott, több helyzete is volt, gólt azonban nem szerzett. A Liverpool sem eleget, 2-2-es döntetlennel ért véget a meccs . kedden csereként állt be, és már pályán volt, amikor a Bournemouth megszerezte a Crystal Palace elleni meccs egyetlen gólját. Szombaton viszont véget ért a Bournemouth ötmeccses bajnoki veretlenségi sorozata, Kerkezt a 86. percben cserélték le, akkor még 1-1 volt az állás, de végül 2-1-re a Luton Town nyert. Callum Styles (Sunderland) hétfőn végig a pályán volt az angol másodosztályban, de a Blackburn elleni 5-1-es zakóban nem sok öröme lehetett, szombaton a kispadról nézte végig a Bristol City elleni mérkőzést, amelyen nem született gól.

Sallaiék elbukták a magyar rangadót

Magyar rangadót rendeztek a Bundesligában, ám a Freiburg Szalai Attilát nem vetette be, és Sallai Rolandot is csak az utolsó negyedórára. A magyar támadó szinte azonnal el is találta a kapufát, de az állás már nem változott, az RB Leipzig idegenben nyert 4-1-re, és is végigjátszotta a meccset. Orbán sárga lapot kapott, akárcsak Sallai. kezdőként bő egy órát játszott, de csapata, az Union Berlin hazai pályán sem tudta megállítani a bajnoki cím felé robogó Bayer Leverkusent (0-1).

A német másodosztályban három fiatal magyar labdarúgó is a kezdőcsapat tagjaként ünnepelhetett győzelmet. Németh András egymás után másodszor kezdett a Hamburgban, amely 2-1-re nyert a Kaiserslautern ellen. A Paderbornban 3-2-re győztes Herthában Dárdai Palkó gólpasszt is adott, Dárdai Márton pedig a hajrában játszott jelentős szerepet a fordításban. Öccsük, Dárdai Bence nem volt a keret tagja, s új klubja, az élvonalbeli Wolfsburg hivatalosan is bejelentette, hogy a következő idényt már ott kezdi meg a tizennyolc éves futballista.

Moin Bence! 👋



Zur kommenden Saison wechselt Bence Dardai von @HerthaBSC zu unseren Wölfen. Wir freuen uns auf dich! 😊➡️ https://t.co/Bx9JKj1jla#VfLWolfsburg pic.twitter.com/YySqr0Kg3d — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 6, 2024

A francia élvonalban Loic Nego végig a pályán volt a Le Havre színeiben, amely értékes pontot szerzett (1-1) az esélyesebb Lens otthonában.

Két alsóházi rangadón is kezdett múlt héten az olasz másodosztályú Speziában, amely hétfőn nagyon fontos, 2-1-es győzelmet aratott az Ascoli ellen, majd szombaton 1-1-es döntetlent játszott a Leccóval. Rosszabb hetet zárt a Serie B listavezetője, a Parma, Balogh Botond pedig a Catanzaro elleni 2-0-s vereség és a Südtirol otthonában elért 0-0-s döntetlen alkalmával sem került a meccskeretbe.

Svájci csalódások

Nem zárt jó hetet Bolla Bendegúz, csapata, a Servette szerdán a sereghajtó Lausanne-tól 2-1-re, szombaton a Zürichtől 1-0-ra kapott ki, ami nem tett jót Bolláék bajnoki esélyeinek. A magyar játékos az első vereség alkalmával végig a pályán volt, a Zürich ellen a hajrára cserélték be. Szalai Gábor csapatának, a Lausanne-Sportnak sűrű hete volt: hétfőn a magyar légióst végig a pályán tudva nyert a Grasshoppers ellen (1-0), csütörtökön Szalai nélkül 3-3-at játszott a St. Gallennel, vasárnap 0-0-t a Luzern otthonában, a védő ez alkalommal a meccskeretbe sem került be.

Mocsi Attila (Rizespor) kedden tíz percet kapott az Istanbulspor elleni 4-0-s siker alkalmával.