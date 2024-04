Még nem volt ilyen közel új edzőjéhez a Liverpool – a szurkolókat a „haja” aggasztja

Xabi Alonso, Rúben Amorim, Roberto de Zerbi, Julian Nagelsmann, José Mourinho – csak néhány edző azok közül, akiket összeboronáltak a Liverpool futballcsapatával, mióta Jürgen Klopp januárban bejelentette, hogy a nyáron elhagyja az angol klubot. Először Xabi Alonso tűnt a befutónak, de ő kitart a Bayer Leverkusen mellett, aztán Amorimmal felvette a kapcsolatot a Liverpool, de nagyjából tizenegy napja nem történt előrelépés. Bár eddig a klubon múlott, hogy folytatódnak-e a tárgyalások, a portugál tréner azóta a West Ham Uniteddel is egyeztet, tehát ha a Liverpoolnál meggondolnák magukat, előfordulhat, hogy lemaradnának Amorimról.

Arne Slot a Liverpool fő kiszemeltje. Fotó: EPA

A tárgyalások minden bizonnyal azért szakadtak meg, mert a Vörösök másra vetettek szemet. Kedden váratlanul egy új edző neve került a kalapba, Arne Sloté. A Feyenoord trénerét a nemzetközi sajtó korábban még nem hozta össze a Liverpoollal. A Leeds Uniteddel, a Chelsea-vel és a Tottenham Hotspurrel annál inkább, de Slot nem volt vevő az ajánlataikra. A Liverpooléra viszont a jelek szerint az, többek között az átigazolási guru, Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy remekül sikerültek a felek közötti tárgyalások, már a szerződésről is egyeztettek, és az edző szívesen csatlakozna a sztárklubhoz, amely már a Feyenoorddal is felvette a kapcsolatot, hogy megszerezhesse Slotot. A 2021 nyarán kinevezett szakember szerződése 2026-ban jár le a holland klubnál, és bár a kontraktusában nincs kivásárlási záradék, a Liverpoolnak fizetnie kellene érte.

Ezért járhat jól Slottal a Liverpool

Slot a hazáján kívül még nem vállalt munkát, és bár a Feyenoorddal egyszer-egyszer megnyerte a bajnokságot és a Holland Kupát is, a neve nem túl ismert a Liverpool-szurkolók körében. A közösségi médiát ellepték az olyan hozzászólások, amelyek Slot kvalitásai felől érdeklődtek.

A PoolBarátok Facebook-oldal több posztban is jellemzi a holland vezetőedzőt. Azt egyik azt írja: „Agresszív, őszinte támadó focit játszat csapataival, energizálja a szurkolótáborát és kiváló kapcsolatot ápol velük, jól beszél angolul, szintlépésre készül, abszolút FSG-kompatibilisnek tűnik, és egy jelenség a figura.” Egy másikban pedig így jellemzi őt: „Slot mellett szólhat, hogy a játékosok fejlődésének előremozdításában Edwardsék (a Liverpool vezérigazgatója – a szerk.) elég jónak látják őt, csapatának játékstílusa pedig igen agresszív, amit Kirkbyben szintén értékelnek. A Feyenoord 4–2–3–1-es formációban játszik, Slotot egyértelműen Pep Guardiola-stílusú menedzsernek tartják Hollandiában. Slot ismeri Pep Lijnderst (a Liverpool másodedzője – a szerk.). A szakember 2021-ben került Rotterdamba, miután az AZ Alkmaar csapatánál már bizonyított. Első rotterdami idényében bejutott az Európa-konferencialiga döntőjébe, ahol Tiranában az AS Roma csapatától szenvedtek vereséget.”

Slot Ten Hagra emlékezteti a szurkolókat

Ezek a pozitívumok. A negatívumok között a szurkolók Slot kopaszságát emlegetik, ellepték az ilyen mémek a közösségi oldalakat. Méghozzá azért, mert

Slot külseje és az Angliába vezető útja Erik ten Hagra emlékezteti őket. A szintén holland szakember egyrészt kopasz, másrészt hazájában bizonyított, mielőtt megérkezett volna egy angol sztárklubhoz. A Manchester Unitednél azonban hiába tekintettek rá megmentőként, eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és Angliában azt pletykálják, hogy hamarosan ki is penderíthetik őt a Vörös Ördögök.

Akárhogy is, ha Slot Liverpoolba igazol, nagy feladat vár rá, hiszen Jürgen Klopp örökébe kell lépnie.

