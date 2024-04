Holland szakember iránt érdeklődik a Liverpool – ő lehet Szoboszlai Dominik következő edzője?

Miközben a bajnoki címért versengő Liverpool a városi rivális Everton elleni, szerdai derbire készül, a szurkolóknak és a sajtónak továbbra is mindennapi témát szolgáltat az idény végén aktuálissá váló edzőkérdés – korábban például arról szóltak a hírek, hogy a csapattal szintén hírbe hozott Rúben Amorim Londonban landolt. Kedd estére egy újabb névvel bővült a lehetséges jelöltek listája.

A Liverpool jelenlegi menedzsere, Jürgen Klopp hamarosan átadja a helyét – de kinek? Fotó: EPA/Adam Vaughan

Bajnokságot és kupát is nyert a Feyenoordnál

A The Times újságírója, Paul Joyce kedden megerősítette, hogy a Liverpool számára jelenleg a holland Feyenoord menedzsere, Arne Slot a célpont a szezon végén távozó Jürgen Klopp pótlására. A 45 éves szakember a múlt hétvégén Holland Kupát nyert a rotterdami csapattal, míg tavaly hat év után először bajnoki címig vezette a Feyenoordot, mindezt ráadásul úgy, hogy a rotterdamiak jóval kisebb költségvetésből dolgoznak, mint a rivális PSV vagy Ajax. Slot az elmúlt években már több angol klub érdeklődését is felkeltette, legutóbb februárban utasította vissza a Leeds United ajánlatát, de a Tottenham és a Chelsea is érdeklődött már iránta – írta a Poolbarátok Facebook-oldala.

Slot 2021 óta a Feyenoord menedzsere, szerződése a Transfermarkt szerint 2026-ig szól. Az együttessel első rotterdami idényében bejutott az Európa-konferencialiga döntőjébe, ahol az AS Roma jobbnak bizonyult. Korábban, 2017 és 2020 között az AZ Alkmaar, azt megelőzően pedig 2014-től 2017-ig a Cambuur alkalmazásában állt. Edzői pályafutását a 2013/2014-es idényben a PEC Zwolle gyermekcsapatánál kezdte. Korábbi állomáshelyein asszisztensedzőként dolgozott, Alkmaarban, 2019-ben lépett elő menedzserré.

Sosem hagyta el Hollandiát

Amint a fenti felsorolásból kiderül, Arne Slot eddig kizárólag holland kluboknál dolgozott, érdekességképpen megjegyeznénk azonban, hogy játékos-pályafutása során sem szerepelt Hollandián kívül. Labdarúgóként 1995 és 2013 között megfordult az FC Zwolle, a NAC Breda, a Sparta Rotterdam és a PEC Zwolle együttesében is, ebből az időszakból két holland másodosztályú bajnoki címmel büszkélkedhet.

Talán majd most, a Liverpool kedvéért országot vált? A The Times szerint még hosszú út vezet a megegyezésig, azonban Slot most hajlandó lenne megtenni a következő lépést a karrierjében.

