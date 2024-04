Összeszedte magát a Liverpool, de semmire nem ment vele

Jürgen Klopp egyértelmű üzenetet küldött a bergamói kezdőcsapatával: ő nem dobta a törülközőt. A Liverpool 3-0-ra kapott ki otthon az Atalantától az Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén, így voltak olyan felvetések, hogy Kloppnak pihentetnie kellene a legjobbjait, és a Premier League-ra fókuszálnia, de a német vezetőedző úgy döntött, csapatával megpróbálja a lehetetlent, és nagyjából a legerősebb kezdőjét küldte a pályára a visszavágón, íme: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Jones, Mac Allister – Szalah, Gakpo, Díaz. Ez pedig az Atalantáé: Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Éderson, Ruggeri – Koopmeiners – Scamacca, Mirancsuk.

Klopp a mérkőzés előtt hangsúlyozta, nem létfontosságú, hogy a 2. percben szépítsen a Liverpool. Nos, ha akkor még nem is, de a 7. percben már vezetett a csapata, a kezezésért megítélt büntetőt Mohamed Szalah értékesítette.

Ünneplés helyett a következő rohamokra készültek a vendégek. Volt belőlük bőven, néhány centiméter híján Szoboszlai is ziccerbe került, illetve volt egy nem túl erős lövése. De Szalah lábában maradt a második gól, az egyiptomi szélső átemelése jóval elkerülte a kaput a 39. percben. Egy perccel később ezt nagyon bánhatta, mert Teun Koopmeiners kiegyenlített, de Szalah és a Liverpool szerencséjére a holland középpályás lesről indult. Az Atalantának ezenkívül egy nagy helyzete volt, ám még ha mentési kísérlete a kapuban is köt ki, les miatt nem lett volna érvényes a találat. A statisztikák is liverpooli fölényről árulkodtak: a kaput eltaláló lövések száma 0-3, az xG (várható gólok) 0,03-1,22 volt az első félidőben.

A Liverpool a második félidőben nem vett villámrajtot, sőt, eleinte inkább a hazaiaknak voltak nagyobb lehetőségei. Klopp ezért a 66. percben hármat is cserélt, Harvey Elliott, Darwin Núnez és Diogo Jota is pályára lépett Szoboszlai, Szalah és Díaz helyén. A játék képe azonban nem változott, és a folytatásban már az eredmény sem. Jürgen Kloppnak így ez volt az utolsó európai kupameccse a Liverpool élén. A csapata 3-1-es összesítéssel búcsúzott az Európa-ligától, és már csak a Premier League-ben érhet révbe, ha a listavezető Manchester City (és az Arsenal) szívességet tesz a vetélytársnak.

Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók Atalanta (olasz)–Liverpool (angol) 0-1 (0-1)

továbbjutott az Atalanta, 3-1-es összesítéssel AS Roma (olasz)–AC Milan (olasz) 2-1 (2-0)

továbbjutott az AS Roma, 3-1-es összesítéssel West Ham United (angol)–Bayer Leverkusen (német) 1-1 (1-0)

továbbjutott a Bayer Leverkusen, 3-1-es összesítéssel Olympique Marseille (francia)–Benfica (portugál) 1-0 (0-0) – hosszabbítás következett, még tart a mérkőzés

