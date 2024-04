Mindenki a világbajnok extrém hosszú dákóján hüledezett + videó

Mark Selby úgy kezdte az idei világbajnokságot, hogy az előző tíz vb-ből ötször eljutott a döntőig, s négyszer meg is nyerte azt. Az angol játékos azonban tavaly úgy jutott el a fináléig, hogy a vb alatt felesége, Vikki éppen sugárkezelésen esett át mellrákja miatt. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a korábban a sznúker mókamestereként is ismert Mark Selby komorabb lett, depresszióval is küzdött. A negyvenéves játékos az idei vb-n csak árnyéka volt korábbi önmagának, ahogy szinte a teljes szezonban. A Joe O’Connor ellen 10-6-ra elveszített első fordulós mérkőzésen, búcsúzóul (?) azért még egyszer felidézte a humoros oldalát is.

Mark Selby után Joe O’Connor lehet Leicester új sznúkerhőse (Fotó: World Snooker Tour)

Selby már vasárnap bajba került, az első szakasz után 7-2-es hátrányban volt. Hétfőn ugyan több frémet nyert, mint O’Connor, de ez már nem volt elég a fordításhoz.

Pedig Selby mindent megpróbált, volt, hogy a teljes asztal fölött átérő dákóegyüttest alkotott, szinte minden létező segédeszközt felhasználva. A második hosszabbító után Selby viccesen jelezte a játékvezetőnek, hogy kéri a harmadikat is.

"𝑯𝒆'𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒓𝒂𝒕𝒆!"



Mark Selby required 𝐚𝐥𝐥 the extensions for this shot 😅#CazooWorldChampionship pic.twitter.com/DbmZuBpm5S — Eurosport (@eurosport) April 22, 2024

Egy utolsó humoros Mark Selby-pillanat a sznúker nagyszínpadán?

Mark Selby a visszavonulást fontolgatja

A négyszeres világbajnok már néhány héttel ezelőtt is beszélt arról, hogy közel lehet a pályafutása vége, s a mostani vereség után is hasonlóan fogalmazott.

– Le fogok ülni Vikkivel, hogy átbeszéljük a lehetőségeket – mondta Selby, akinek a felesége ezúttal ott lehetett a nézőtéren férje meccsén, úgy tűnik, hogy a kezelések sikeresek voltak.

A szezon nagy részében nem élveztem a játékot, hiába értem már el rengeteget a sznúkerben. Ha mégis úgy döntök, hogy folytatom, akkor ezen valakivel dolgoznom kell.

Selby saját játékát szánalmasnak nevezte, egyedül O'Connor sikerének tudott kissé örülni, aki ugyanúgy Leicester szülötte, mint a négyszeres világbajnok.