Ilyen lenne a „leeresztett” Milák Kristóf? Jobbat úszott 200 pillangón, mint tavaly

Még az edzője, Virth Balázs is kíváncsian várta, hogy mire lehet képes az ob-n azok után, hogy legutóbb tavaly áprilisban, ugyancsak az ob-n versenyzett. A 24 éves klasszis papíron csak januárban kezdte el a medencés edzéseket (bár a napokban szárnyra kapó pletykák szerint titokban Ausztráliában is készülhetett), az viszont biztos, hogy Virth irányításával mindössze öt hetet készült az ob előtt. Az pedig nagyon kevés. A jelek szerint Milák Kristófnak azonban ennyi is elég lehet.

Milák Kristóf teljesítményére nem lehet panasz a visszatérése után. Fotó: Mirkó István

Az ob első napján, kedden aranyérmet szerzett 100 gyorson, ma pedig a fő számában, 200 pillangón állt rajthoz, amelynek olimpiai bajnoka és világcsúcstartója. Milák 1:55,43 perces eredménnyel simán nyerte meg az előfutamokat, az igazán érdekes pedig az, hogy egy másodperccel gyorsabb volt, mint tavaly ilyenkor a 200 pillangó előfutamában (1:56,44). Milák 2023-ban a döntőben végül az év akkori legjobb idejével győzött (1:52,58). Hogy most mire lesz képes igazán élesben, az a 17 órakor kezdődő délutáni finálékban derül ki.

Most akkor milyen formában van Milák?

Virth Balázs lapunknak azt mondta, hogy Miláknak még hiányzik az állóképessége, bár azt hangsúlyozta, hogy a gyorsasága megvan. A felkészülés kezdetén ez nem kirívó meglepetés, a nagy kérdés, hogy nagyobb tempó mellett is bírja-e majd a végét, erre a döntőben kaphatunk választ.

Az mindenesetre sokatmondó, hogy egy délelőtti úszással máris a hetedik helyen áll az úszók rangsorában az idei legjobb eredmények alapján.

Milák mögött egy török versenyző lett a második az előfutamban, a harmadik pedig a szám Eb-ezüstérmese, Márton Richárd 1:58,44-es idővel. Ő a februári dohai vb után másfajta edzésmunkát végzett Virth csapatában az utóbbi hetekben, mint Milák.

A visszatérő klasszis 50 gyorson is elindult szerda délelőtt, és 22,29 másodperces idővel itt is a leggyorsabb volt az előfutamokban.