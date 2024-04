A Szeged elvesztette a kontrollt, a Veszprém büntetett

Jönnek az idény legfontosabb meccsei

– Nem könnyű három hét alatt háromszor játszani a Szegeddel. Gratulálok a játékosaimnak a mai győzelemért – kezdte a Veszprém trénere, Momir Ilics, aki már csapata közelgő BL-meccséről is beszélt. – Elégedett voltam azzal, ahogy uralni tudtuk a játékot. Most jön a szezon két legfontosabb mérkőzése, a szombat szabadnap, utána folytatjuk a felkészülést. A szurkolóinknak köszönöm szépen a szurkolást, csütörtökön is szükségünk lesz rájuk.

A veszprémiek a következő két hétben a dán Aalborggal vívnak a Bajnokok Ligája négyes döntőbe jutásért. A párharc április 25-én, csütörtökön kezdődik Veszprémben, majd május 1-jén, Dániában folytatódik.

Próbálnak felnőni a feladathoz

– Úgy gondolom megérdemelten nyerte meg a Veszprém a találkozót. Az első két meccsen rengeteg lerohanásgólt kaptunk tőle, ezért megpróbáltuk lassítani a játékot, ami a hét a hat ellenivel sikerült is egy ideig. Aztán sajnos elvesztettük a kontrollt és a Veszprém ezt megbüntette. Az érzelmeinket sem tudtuk kontrollálni sokszor – ismerte el a Szeged vezetőedzője, Kárpáti Krisztián. – Most van egy kis időnk, próbálunk megújulni a magyar kupadöntőre. A Veszprém jó formában van, nehéz sajnos ellene. További sok sikert a Bajnokok Ligájában. Mi pedig próbálunk felnőni a feladathoz.

A rivalizálás májusban folytatódik, amennyiben a papírformának megfelelően mindkét gárda abszolválja az elődöntőt, előbb a kupadöntőben, majd a bajnokság döntőjében.