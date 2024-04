„Nagyon jó lenne a magyar futballnak, ha lenne legalább egy kihívója a Fradinak” – mondja a klubbajnok korábbi játékosa

Jó lenne legalább egy kihívó

A Fradi négy fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert, így könnyedén megvédte bajnoki címét. Wukovics László bízik abban, hogy hamarosan lesz komoly kihívója a Ferencvárosnak.

– Nagyon jó lenne a magyar futballnak, ha lenne legalább egy – a kettő még nem reális – kihívója a Fradinak, és így érdekesebb lenne a bajnokság. Hogy melyik csapat lehet ez? A Fehérvár FC nagyon meggyengült, igaz, önmagukhoz képest most egy nagyon jó idényt produkáltak, de a fehérváriak még esélytelenek a bajnoki címre. Teljesen más költségvetésből gazdálkodik a Fehérvár, mint néhány évvel ezelőtt, amikor még kétesélyes volt az aranyérem sorsa – hangsúlyozta Wukovics, majd hozzátette, hogy másik egykori csapata is felzárkózhat a Mol támogatásával néhány éven belül.

„Nem lehet komoly csapatot létrehozni egyik napról a másikra”

– Az újpesti tulajdonosváltás a Mol bekapcsolódásával nagyon sokat segíthet abban, hogy hamarosan újra a bajnoki címért harcolhasson a lila-fehér együttes. Kíváncsi vagyok, hogy kikkel erősítik meg majd az újpesti keretet, miközben azt is tudni kell, hogy nem lehet komoly csapatot létrehozni egyik napról a másikra. Ehhez szisztematikus munkára van szükség. Az Újpest FC azért lehet jó választás a Moltól, mert ott van komoly szurkolói bázis is. Mindenképpen egy ilyen csapatot kell anyagilag megerősíteni. Magyarországon az lenne a jó, ha több erős szponzor tudna beszállni, és így más klubok is tudnának olyan játékosokat igazolni, mint akik a zöld-fehérekhez érkeznek.

Az utóbbi években egyoldalú küzdelmet hozott a Ferencváros és az Újpest derbije. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Meg kell tartani a csapat értékeit

A Ferencvároshoz visszatérve a nagy kérdés, hogy mi kell az újabb Bajnokok Ligája-csoportkörhöz, ami az elmúlt öt évben csak egyszer, 2020-ban az ukrán edzővel, Szergej Rebrovval sikerült. Az egykori Üllői úti kedvencnek erről is van határozott elképzelése.

– Nyáron meg kell tartani az értékeinket, ami nagyon nehéz lesz. Gondolok itt Varga Barnabásra vagy például Traoré-re. Biztos lesznek érdeklődők, akik elvinnék őket, miközben melléjük olyanokat kellene igazolni, akik szintén ezt a magas szintet képviselik. Csak így maradhat reális esélye a Ferencvárosnak a BL-csoportkörre. Traoré húzóembere a csapatnak, aki sokat volt sérült, de most már kezdi visszanyerni a régi formáját, ráadásul rendkívül gyors, gólerős és rengeteg gólpasszt ad. Ilyen játékosokra van szükség ahhoz, hogy a főtábla elérhető legyen a BL-ben számunkra.

Wukovics László megjegyezte, hogy nincs könnyű helyzetben a Fradi a csapat egyben tartása kapcsán.

Wukovics László szerint Adama Traoré a Ferencváros egyik legjobbja. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

– A hátralevő négy bajnokin több lehetőséget kapnak majd azok a játékosok, akik eddig kevesebbet bizonyíthattak. Ők majd most szeretnék megmutatni, hogy mit tudnak. Mindenki szeretne szerződést hosszabbítani vagy esetleg eligazolni egy még jobb európai csapatba, vagyis többen – jó értelemben mondom – ugródeszkának használják a Ferencvárost. Ez egy ördögi kör; ha eladod a legjobb játékosaidat és igazolsz helyettük újakat, akkor időre van szükséged, mire őket beépíted, közben pedig jönnek a BL-selejtezők. Dönteni kell majd a klubnál. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ha van kereslet valaki iránt és megfizetik, akkor elengedik, így viszont nehéz lesz feljutni a BL-főtáblára.

Szerda este 8-tól a balmazújvárosi pályán, a másodosztályból jó eséllyel feljutó Nyíregyháza ellen lép pályára a Ferencváros a Magyar Kupa elődöntőjében, ahol továbbra is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.

