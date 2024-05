Aalborg vagy Veszprém? A dánok olimpiai bajnoka szerint továbbra is 50-50 százalék az esély

Április 25-én, csütörtökön emlékezetes meccset vívott egymással a Veszprém és az Aalborg. Meglepetésre a dánok nagyon elhúztak az első félidőben, ám a második 30 percben a veszprémiek magukra találtak, végül a magyar együttes egy utolsó pillanatban lőtt találattal 32-31-re nyert. Innen folytatódik a párharc, amelynek visszavágóját május 1-jén, szerdán 18.45-től Aalborgban rendezik (tv: Sport1).

Két ellentétes félidő után Veszprémben a házigazda győzött. Fotó: Mirkó István

Az első félidőben látott játékban reménykednek

– Igazságos eredmény született Veszprémben, de csalódottak vagyunk, hogy az utolsó pillanatban kapott góllal egygólos vereséget szenvedtünk. Az első félidőben minden remekül működött, kívülről szinte tökéletes volt az első 30 perc, a második játékrészt viszont teljesen dominálta a Veszprém. Mínusz egyről folytatjuk, szeretnénk hazai pályán hasonlóan játszani, mint azt a Veszprém Arénában is tettük az első játékrészben – nyilatkozta lapunknak az olimpiai bajnok és háromszoros vb-győztes balátlövő, Henrik Mollgaard Jensen, aki 2021-ben a BL legjobb védekező játékosa volt. A Veszprémben egy lövésből egyszer eredményes kézilabdázó szerint még nem dőlt el semmi. – Szerintem továbbra is 50-50 százalék a két csapat esélye a továbbjutásra. Tudjuk, hogy egy abszolút minőségi csapat az ellenfelünk, aki minden szezonnak azzal a céllal vág neki, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk hazai pályán sem, de nyernünk kell. Tiszta lappal kezdünk, tanulnunk kell a Veszprémben lejátszott mérkőzésből.