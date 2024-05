A Bayern München edzőkeresési bohózata méltó lezárást kaphat

A Bayern München sorra kapta az elutasító válaszokat. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann és Ralf Rangnick is inkább maradt jelenlegi állomáshelyén, a sok kudarc miatt már az is felvetődött, hogy a bajorok még Thomas Tuchel maradása mellett döntenek. Most nagyon úgy tűnik, hogy nem ez a forgatókönyv valósul meg, a Bayern München inkább Vincent Kompany mellett döntött, aki a mögöttünk hagyott idényben kiesett a Burnley-vel a Premier League-ből.

Thomas Tuchel valóban búcsút inthet a Bayern Münchennek (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

Fabrizio Romano transzferguru szerint a sok visszautasítás után Kompany az első tárgyaláson elfogadta a Bayern München ajánlatát. A bejelentésre még várni kell, ugyanis a bajorok fizetnek is az angol másodosztályba visszazuhant klubnak azért, hogy megszerezzék a belga szakembert.

Ki lehet a Bayern München új edzője?

Vincent Kompany a modern futballban már anakronisztikusnak ható módon, játékosedzőként kezdte szakvezetői karrierjét, amikor 2019-ben a Manchester Cityből hazatért az Anderlechthez. Kompany hamar belátta, hogy ez a felállás nem működik, átmenetileg visszalépett segédedzőnek a stábon belül, és csak egy évvel későbbi visszavonulása után lett újra vezetőedző.

Kompany az Anderlecht élén két idény alatt nem nyert trófeát, tavaly viszont a Burnley-vel megnyerte az angol másodosztályú bajnokságot, igaz, a feljutás után idén a bennmaradás nem jött össze.

A belga szakember mindenképpen ígéretes jövő előtt áll, de a korábbi jelöltek többségével ellentétben a Bayern München kispadjához hasonló nyomást jelentő állása még soha nem volt.