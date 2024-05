BL: A Ferencváros az ukránokkal együtt a Real Madrid sikerét akarja

A labdarúgó Bajnokok Ligája átalakítása többek között új főtáblás helyekkel is jár: a 2024/25-ös kiírást harminckettő helyett már harminchat csapat kezdi meg az elitsorozatban. A létszámnöveléssel a német és az olasz klubok járnak a legjobban: a minden korábbinál több, öt BL-helye már mindkét ligának biztos, de lehet még abból hat-hat is, ha a Borussia Dortmund nyer a Real Madrid ellen az idei BL-döntőben, míg az Atalanta megszakítja a Bayer Leverkusen veretlenségi sorozatát az Európa-liga fináléjában. A Ferencváros viszont inkább a Real Madrid sikeréért szoríthat a Bajnokok Ligája-fináléban, még ha nem is annyira, mint az ukrán Sahtar Donyeck.

A Dortmund váratlan Bajnokok Ligája-menetelése több fronton is érdekessé teszi az idei döntőt (Fotó: MTI/AP/Frank Augstein)

Jelenleg a Dortmund és az Atalanta is az ötödik helyen áll saját bajnokságában. A Dortmund már ott is marad, a Mainz elleni váratlanul sima vereség után a Bundesliga utolsó fordulója már tét nélküli lesz a sárga-feketéknek. A Dortmund előtt végző Leverkusen, Bayern München, Stuttgart, RB Leipzig négyes következő idénybeli BL-indulása is biztos, viszont a Dortmund idei Bajnokok Ligája-győzelme a Bundesliga hatodikjának is BL-kvótát érne. Ez valószínűleg a Frankfurt lesz, amelynek három pont az előnye a Hoffenheim előtt, egy fordulóval a zárás előtt.

Ha viszont a Real Madrid nyeri az idei finálét a Wembley-ben, akkor a németeknek meg kell elégedniük öt hellyel, a gazdátlanul maradt kvóta pedig nem spanyol csapatra, hanem az ukrán Sahtar Donyeckre száll, amely a legmagasabb UEFA-együtthatóval rendelkezik az egyébként selejtezőre kényszerülő európai bajnokok közül.

A Real Madrid sikerével a Ferencváros is jól járna

Az ukránok tehát egyértelműen a madridiak sikeréért szorítanak majd, de vélhetően így lesz ezzel Európa bajnokcsapatainak többsége, köztük a Ferencváros is, hiszen a Sahtar főtáblára lépésével egy nagyon erős riválissal kevesebbel kell megküzdeni a főtáblára jutásért.

A Ferencváros azonban ezen túl is jól járna, ugyanis az első helyett csak a második selejtezőkörben kapcsolódna be a nyári kvalifikációba, azaz négy helyett csak három párharcot kellene sikerrel megvívnia, hogy 1995 és 2020 után idén is a Bajnokok Ligája főtábláján szerepeljen.

Az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően a Ferencváros a második körben is biztosan kiemeltként várná a sorsolást, de akár még későbbi fordulókban is így alakulhat. Persze ahhoz a magyar bajnoknak el is kell jutnia oda, a tavaly nyári Klaksvík elleni hideg zuhany után a zöld-fehérek aligha akarnak túlságosan előreszaladni.

Hogy lehet hat BL-helyük az olaszoknak?

A Bundesliga helyzete már leegyszerűsödött, a Serie A kvótáira még több a lehetséges forgatókönyv. A bajnok Inter mellett a Milan, a debütálásra készülő Bologna és a Juventus már biztosította helyét a következő idény BL-mezőnyében, ám utóbbi két csapatot még megelőzheti az Atalanta, amely vasárnap este a hatodik AS Roma ellen nyert rangadót.

Ha az Atalanta marad ötödik, és megnyeri az Európa-liga döntőjét az idényben még veretlen Bayer Leverkusen ellen, akkor a Serie A hatodikja is indulhat a BL-ben. Ha viszont a bergamóiak feljönnek az első négy közé, akkor nem El-győztesként, hanem a bajnoki helyezés alapján vívják ki a kvótát, s az olasz hatodik helyett az egyébként selejtezőre kényszerülő Benfica jár jól, akárcsak a német bajnokként biztos BL-induló Leverkusen El-sikerével.

Melyik csapatok indulhatnak a 2024/25-ös Bajnokok Ligája-kiírásban?

A már említett öt német és négy olasz induló mellett három-három angol (Manchester City, Arsenal, Liverpool) és spanyol (Real Madrid, Girona, Barcelona) következő idénybeli BL-helye biztos. Szintén ott lesz a főtáblán a francia bajnokságból a PSG és a Monaco, a holland ligából a PSV Eindhoven és a Feyenoord, valamint a portugál bajnok Sporting.