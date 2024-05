Az NB III-ban, sőt a megye I-ben gyülekezik az egykori NB I színe-java

A Siófok helyzete már menthetetlen volt az NB II utolsó fordulója előtt, a Pécs viszont még kiharcolhatta volna a bennmaradást. Ehhez mindenekelőtt le kellett volna győznie a Szegedet, ám a mérkőzés 1-1-re végződött, miután a vendég szengediek a hajrában, a 78. percben egyenlítettek. Pedig győzelem esetén a PMFC bennmaradt volna, hiszen a BVSC nem tudott nyerni a Honvéd ellen.

Becsúsztak a dunaújvárosi labdarúgásnak... Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Ezer meg egy okot és kifogást sorolhatnék, de nem teszem, mert nem kenyerem. Attól a perctől, amikor vállaltam a vezetőedzői posztot, én lettem a felelős a szakmai munkáért, és mivel nem sikerült kivívnunk a bennmaradást, ezért az első számú felelős én vagyok. Rengeteg kifogásom lenne, de inkább maradjunk annyiban, hogy borzasztóan sajnálom – nyilatkozta Mátyus János, a pécsi együttes edzője. Bizony Mátyus sem tudott lendítani a PMFC szekerén, vele 12 forduló alatt csupán 10 pontot szerzett a baranyai gárda.

Mélyponton a Dunaújváros

A harmadik nagy múltú, korábbi NB I-es klub, a Haladás a pályán kiharcolta a bennmaradást, viszont nem kapott licencet a másodosztályra az MLSZ-től, s még az is kérdéses, vállalni tudja-e az NB III-at.

E három csapaténál is szörnyűbb a Dunaújáros kálváriája, miként arra az írásában az Origó felhívja a figyelmet. Az együttes Dunaferr néven 2000-ben még megnyerte az NB I-et. Aztán egészen a harmadosztályig zuhant vissza. Bő tíz esztendeje fellángolt a klub, két év alatt visszakerült az NB I-be és a 2014–15-ös idényt ismét a legjobbak között kezdte meg.

Ám ekkor újabb válság ütött be, a Dunaújváros két év alatt visszasüllyedt az NB III-ba. Az előző idényt nagy reményekkel kezdte meg Horváth Ferenc irányításával, ám a pénz gyorsan elfogyott, a keret szétesett. Tavaly az őszi pontoknak köszönhetően a bennmaradás még nem lehetett gond, idén viszont a Dunaújváros az utolsó fordulóban hazai pályán 3-0-ra kikapott a PEAC-tól, így a következő évadot a vármegyei első osztályban kezdi meg.

Békéscsabai, tatabányai remény

Hogy valami jót is mondjunk korábbi neves csapatokról. Az NB III-ban a Békéscsaba és a Tatabánya is megnyerte a maga csoportját – a Szentlőrinc és a Putnok a másik két bajnok –, és osztályozón kivívhatja a feljutást az NB II-be. Eredetileg két-két csapatot sorsolnak össze és a párharcok győztesei léphetnek feljebb, a Haladás kizárása miatt, viszont a négy NB III-as bajnokból három is feljut az NB II-be. Az még nem ismert, milyen forgatókönyv szerint.