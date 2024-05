A Győr vezetőedzője máris gratulált a Ferencváros bajnoki címéhez

Az első Győr–Fradijára készülő svéd tréner, a győrieket felkészítő Per Johansson „Európa legnagyobb rangadójaként” harangozta be a szombati összecsapást, amelynek kiindulási alapját az adta, hogy a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros november közepén 28-22-re verte meg a győrieket az Elek Gyula Arénában, így az ETO-nak szombaton legalább hét góllal kellett volna nyernie ahhoz, hogy életben tartsa reális esélyét a bajnoki cím megvédésére.

Az első félidő vége lehetett a kulcspillanat

A zöld-fehér csapatok csatája végül valóban élvezetes meccset hozott. A játékosok rögtön az első perctől kezdve egymásnak estek, az első öt percben volt öt gól, egy-egy kiállítás, sárga lap, büntető és videóbírós visszajátszás is. A Fradi ekkor még 3-2-re vezetett, ám a folytatásban a győriek álltak jobban. Az első félidő – és talán a mérkőzés – kulcspillanata a 29. percben érkezett el, az addigra már 16-13-ra vezető Győr francia irányítója, Estelle Nze Minko ahelyett, hogy négyre növelte volna a fórt, gólhelyzetben hibázott. A hátralévő alig másfél percben a Ferencváros két gyors találattal visszakapaszkodott, a címvédő csupán 16-15-re vezetett a szünetben.

Mindkét csapat játékosa átérezte, mekkora téttel bír a szombati rangadó (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A második félidőt is a Fradi kezdte jobban, ennek eredményeképpen 17-16-nál már a vendégcsapatnál volt az előny. Ezt követően a vendégek összeszedett, taktikus játékuknak, valamint hatékony védekezésüknek köszönhetően megakadályozták, hogy a nagy rivális ismét többgólos előnyt alakíthasson ki, ezzel akár reménykedhessen abban, hogy a maga javára tudja fordítani az egymás elleni összevetést. Az utolsó 20, de még a találkozó végső öt percében az is kérdéses volt, hogy egyáltalán győzni tud-e a Győr, amely ugyan 32-30-ra nyert, de öröme nem lehetett őszinte – a Ferencváros a kedvezőbb egymás elleni eredmények miatt a kétgólos vereség ellenére is hatalmas lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé.

A szurkolók rengeteg energiát adtak

– Gratulálok a bajnoki címhez a Ferencvárosnak és Allan Heinének – kezdte a meccs utáni sajtótájékoztatón Per Johansson. – Támadásban nagyon jól játszott a Fradi, részünkről sokkal jobb védekezésre lett volna szükség, ha héttel akarunk nyerni. Ezt nem sikerült megvalósítanunk. A harminckét szerzett gól jónak mondható, de sok technikai hibát vétettünk. Az első félidőben lett volna esélyünk a hétgólos különbség elérésére, de a félidő elején és a végén is hibáztunk, ezek pedig megbosszulták magukat. A győzelemnek nagyon örülök, de kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült közelebb kerülnünk a hét gólhoz, pedig a szurkolók rengeteg energiát adtak nekünk.

A Győr 84, a Ferencváros pedig 73 százalékos lövőhatékonysággal „dolgozott” szombaton: hazai oldalon csupán hat, a vendégek részéről 11 lövés nem végződött góllal.

– Nagyon intenzív csata volt, tudtuk, hogy a Győr erős csapat, és nagyon nehéz kontrollálni. A harminckét kapott gól nem kevés, de úgy éreztük a mérkőzésen, hogy a védelmünk jól működött. Nehéz hatvan percig megtartani ezt a kontrollt egy ilyen hőfokú összecsapáson, de összességében úgy gondolom, jól megoldottuk a feladatot. Összességében a mostani kétgólos vereséggel elégedettek vagyunk, mert ez nekünk győzelemmel ér fel. Nyerni akartunk, ma nem sikerült, ennek ellenére vegyesek az érzéseink. Köszönjük az ötszáz Fradi-szurkolónak, hogy elkísért bennünket, és a hazai közönséggel közösen nagyszerű hangulatot teremtett – értékelt a lefújást követően az FTC vezetőedzője, Allan Heine.

Csalóka a tabella, jobban áll a Fradi

A 26 fordulóból álló bajnokságot jelen pillanatban a győriek vezetik jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, a szintén 42 pontos FTC-Rail Cargo Hungaria mégis kedvezőbb helyzetben van, hiszen míg a Győrre már csak három, a Fradira még négy bajnoki vár. Mindkét csapat találkozik még a harmadik magyar Bajnokok Ligája-csapattal, a Debrecennel, az ETO vendégségbe megy, az FTC az utolsó játéknapon fogadja a DVSC-t. A trónkövetelő Ferencváros fél kézzel már fogja a serleget.