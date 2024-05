Súlyos vádak érték a „primitív edzéseket” tartó sztáredzőt

Bayern München, Juventus, Liverpool, talán Manchester United és most már a Chelsea is – ezen klubok mind új vezetőedzővel vágnak nekik a következő idénynek. A Liverpoolnál Jürgen Klopp döntött úgy, hogy távozik, de a többi csapatnál a sikertelenség volt az elválás fő oka. Így volt ez Mauricio Pochettino esetében is, akinek kedden jelentette be a távozását a Chelsea. Az argentin szakember tavalyi kinevezésekor egy plusz egy évre szóló szerződést írt alá a londoniakkal, akik most nem éltek a hosszabbítási opcióval.

(balra) és Pochettino ideje is lejárt a Chelsea-nél Fotó: AFP/Henry Nicholls

Pochettino 2023 nyarán egy romokban lévő csapatot vett át Frank Lampardtól. Csak a tizenkettedik lett akkor a Premier League-ben a csapat, ezek után a vezetőség 500 millió eurót sem sajnált arra, hogy új játékosokkal javítsanak a helyzeten. Ez valamelyest sikerült is, mert idén a hatodik lett a Chelsea, de a topcsapatok közé nem tudta visszaverekedni magát, így Pochettinónak búcsút intettek.

A Kékek több játékosa is hitetlenkedésének és sajnálatának adott hangot a közösségi oldalakon, amiért edzőjüknek távoznia kell a klubtól, ám a kiszivárgott beszámolók alapján korántsem volt rózsás a helyzet az öltözőben.

Pochettino túlhajszolta a játékosokat?

Rengeteget voltak sérültek az idényben a Chelsea futballistái, a 2022–23-as kiíráshoz képest, amikor a keret tagjai összevonva 1277 napot hagytak ki, a vasárnap befejezett évadban 2170 napra nőtt ez a szám. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor nem véletlenül. A beszámolók szerint a játékosokat a rengeteg intenzív futóedzéssel és a sok-sok gyakorlással túlhajszolta az edzőstáb. Arról nem is beszélve, hogy a sérülésből visszatért labdarúgóknak elsiettették a visszatérését, ez pedig újabb sérülésekhez vezetett.

A nevüket elhallgatni kérő játékosok azt is megjegyezték, hogy Pochettino taktikai edzései elég primitívek voltak. Utasításokat nemigen kaptak, vagy maximum annyit, hogy improvizáljanak. A The Athletic úgy tudja, az is előfordult, hogy egy futballista csak akkor tudta meg, hogy egy teljesen új szerepkörben kell kipróbálnia magát, amikor kihirdették a kezdőcsapatot.

Hogy a pletykáknak mennyi a valóságalapja, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Mindenesetre Pochettino továbbra is kelendő az átigazolási piacon. Kirúgása óta a Bayern Münchennel és a Manchester Uniteddel is összeboronálták a korábban a Tottenham Hotspurnél és a Paris Saint-Germainnél dolgozó edzőt.

A Chelsea pedig bőszen keresi az utódját, és a várakozások szerint már a jövő héten bejelenthetik, hogy ki lesz az. A Daily Telegraph úgy tudja, Kieran McKenna (Ipswich Town), Enzo Maresca (Leicester), Thomas Frank és egy meg nem nevezett sztáredző szerepel a jelöltek listáján.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.