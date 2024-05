Szegeden minden eldőlhet, a hetedik Veszprém-siker már aranyat érne

Azzal, hogy az alapszakaszt százszázalékos teljesítménnyel megnyerő Telekom Veszprém május 24-én, pénteken házigazdaként 35-28-ra legyőzte az OTP Bank-Pick Szegedet a férfi-kézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén, tovább nyújtotta hazai veretlenségét, illetve ami ennél is fontosabb, megszerezte a vezetést az egyik gárda második sikeréig tartó fináléban. A döntő következő, ma esti szegedi találkozóján (18.00, tv: M4 Sport) akár el is dőlhet az aranyérem sorsa.

Nyolc éve maradt nyeretlen legutóbb a Szeged

Az eddigiek alapján bizakodhat a Veszprém, amely a 2023/2024-es évad bajnoki alapszakaszában és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéért zajló párharcban oda-vissza, a Magyar Kupa tatabányai döntőjében és a bajnoki döntő első találkozóján pedig egy mérkőzésen verte meg a Szegedet. Eddig hatból hat Momir Ilics vezetőedző csapatának mérlege – a befejezett, teljes szezonok közül legutóbb a 2015/2016-osban fordult elő, hogy a Szeged egyszer sem tudta legyőzni a Veszprémet, igaz, akkor csak háromszor találkoztak egymással a felek.

Ünnep és búcsúk

Bármi is történt a múltban, a Pick Arénában remek hangulat várható, a kezdést megelőző játékosbemutatások előtt ugyanis a hazai klub ünnepélyesen köszönti a Szeged 2014-ben EHF-kupát nyert csapatát. A bajnoki döntő második mérkőzése már a búcsú jegyében is zajlik, hiszen ha egyenlítene is a Szeged, az esetleges harmadik, május 31-i meccs helyszíne a Veszprém Aréna lenne, így a Pick Aréna közönsége utoljára láthatja szegedi mezben Luka Stepancicet, Miguel Martinst, Carlos Molinát, Szita Zoltánt és Matej Gabert.

Bombac nélkül a házigazda

A legpikánsabb azonban a szintén távozó Dean Bombac helyzete. Az irányító a veszprémi meccs hetedik percében összeütközött az ellenfél csapatát erősítő magyar válogatott játékossal, Ligetvári Patrikkal. A játékvezetők a videóbírós visszajátszás megtekintése után belemenés miatt szabaddobást ítéltek a Veszprém javára, ám a szegediek ezt a döntést utólag sem fogadták el, eljárást kezdeményeztek Ligetvárival és a döntő két játékvezetőjével szemben. Bombac MRI-vizsgálata állkapocscsonttörést állapított meg, és a kézilabdázó agyrázkódást is szenvedett. Mindezek miatt nem játszhat a finálé második meccsén.