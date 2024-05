Több százan követelték az edzők távozását Veszprémben

Nem szabadna lebecsülni szakmai hozzáértését

A tüntetésen ott volt Veszprém város polgármestere, Porga Gyula is, aki korábban a Facebookon is a szurkolók pártjára állt. A városvezetőn kívül a csapat vezérszurkolója, Gyurákovics István, valamint korábbi kézilabdázója, Pardi Károly szólt az egybegyűltekhez.

Az egykori kiváló beállós, aki 1980 és 1989 között erősítette a veszprémi csapatot, azzal kezdte, hogy annak idején őket megtanították viselkedni, azt, hogy mit jelent veszprémi mezben játszani, hogyan kell a klub érdekeit képviselni. Véleménye szerint nem lenne szabad a szurkolókkal így „játszani”, hiszen minden értük van, a játékosok azért vannak ott a pályán, hogy nekik örömet szerezzenek. Pardi Károly kiemelte, nem szabad lebecsülni Nagy László szakmai hozzáértését és kapcsolati tőkéjét, úgy gondolja, a korábbi klasszis tényleg mindent megtesz az egyesületért.

– Nem kellene a következő három évet is odadobni. Kívánom, hogy rövid időn belül jussunk el oda, ahol minden szurkoló szeretné látni a csapatot. Ehhez az is kell, hogy szakmai kérdésekben az döntsön, aki ért is hozzá.

Változást szeretnének