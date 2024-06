Bejelentés: még évekig ezen a csatornán lesz látható a magyar szurkolók egyik kedvence

A Professional Darts Corporation (PDC), a Pragosport és a Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe (AMCNI CNE) több évvel meghosszabbította együttműködését. Ennek értelmében az egyre több rajongót vonzó összes nagy major dartsverseny, így a PDC-dartsvilágbajnokság magyar otthona továbbra is a Sport TV lesz még hosszú ideig – fogalmazott a Sport TV kommünikéje.

Folyamatosan növekvő népszerűség

A dartssport és elsősorban a decemberi világbajnokság az évek során a Sport TV egyik legnépszerűbb közvetítéssorozata lett. A PDC-dartsvilágbajnokság legutóbbi döntője, Luke Humphries és Luke Littler januári összecsapása volt Magyarország történetének eddigi legnézettebb dartsközvetítése, a Sport1 akkor a legnézettebb csatorna volt Magyarországon a 18–49 éves lakosság körében a közvetítés során.



Több mint ötszáz óra darts

Az új, többéves megállapodás összesen több mint ötszáz óra élő dartsközvetítést tartalmaz. A PDC minden kiemelt dartsversenye, így a PDC dartsvilágbajnokság, a Premier League Darts, a World Matchplay, a Grand Slam of Darts, a World Grand Prix, a Players Championship Finals, a UK Open, az Európa-bajnokság, a magyar válogatott részvételével zajló World Cup of Darts (a nem hivatalos csapatvilágbajnokság), a World Series of Darts, a World Series of Darts Finals és a The Masters is része a csomagnak, ami garantálja, hogy a szurkolók az év minden szakaszában láthassák a legjobbakat a Sport TV képernyőjén.