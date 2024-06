Decsi Tamás megsérült, kikerülhet a kardcsapatból

A párizsi olimpia előtt vívócsapataink közül a férfi kardozók összetétele a leginkább kérdéses. Korábbi egyéni világbajnokunk, Szatmári András sérülése miatt kihagyja az Európa-bajnokságot, s Bázelben csatlakozott a maródiak listájához Decsi Tamás is. A rutinos vívó szerdán a csoportkör alatt lépett vissza az Eb egyéni versenyétől, a vizsgálatok alapján ma dől el, hogy a vasárnapi csapatversenyen pástra léphet-e. Ha nem, Iliász Nikolász ugrik be a helyére.

sem parádézott az Eb-n, a kardcsapattal még javíthat (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Többi kardozónk sem szerdai szereplésével biztosította be olimpiai szereplését. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak persze erre már nincs is szüksége, mindenesetre az Eb-n ő már a legjobb tizenhat közé sem jutott be. Az idei magyar bajnokság két döntősének, Gémesi Csanádnak és Rabb Krisztiánnak ez még összejött, de a negyeddöntő már egyiküknek sem. A fiatal Rabb Krisztián tizenegyedik pozíciója jelentette a legjobb magyar helyezést, ennél bizony jobb eredményben bíztunk.

A csapatversenyre a franciák és az olaszok sokkal több önbizalmat gyűjtettek, mint a mieink, előbbiek négy, utóbbiak három vívóval képviseltették magukat a legjobb nyolc között.

Lengyel veszedelem az Eb-n

Az előzetes várakozásokkal ellentétben tegnap nem is férfi kardban, hanem női tőrben született a legjobb magyar eredmény: Kondricz Kata jutott be a negyeddöntőbe. Ott a lengyel Julia Walczyk-Klimaszyk győzte le, aki korábban, még a legjobb tizenhat közé jutásért olimpiai kvótásunk, Pásztor Flóra ellen is nyert. Pásztorral azonos fordulóban búcsúzott Mohamed Aida, míg Lupkovics Dóra a legjobb hatvannégy között esett ki. Pásztor Flóra a kiesése után könnyeivel küszködve nyilatkozott az M4 Sport helyszíni stábjának.

– Mint minden vereség, ez is nagyon megvisel. Próbálom túltenni magam rajta, mert kicsit unom, hogy mindig csak egy kevés kellene ahhoz, hogy elkapjak egy jó vívót. A szezonomat ez jellemezte, hogy jó vívókkal nagyon jó asszókat vívok, nagyon pici hiányzik, de nem tud átfordulni. Nagyon remélem, hogy egyszer azért át fog.

Azt már csak mi tesszük hozzá: Párizsnál jobb helyszín nem is kell a fordulathoz.

Csütörtökön a férfi párbajtőrözők és a női kardozók egyéni versenyével folytatódik az Európa-bajnokság, péntektől vasárnapig pedig a csapatversenyeket rendezik Bázelben.